TAI ve MMT Holding ortak şirket kuruyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) ve MMT Holding AŞ (MMT), CTech çatısı altında ortak girişim şirketi kuracak.

Şirketlerin konuya ilişkin olarak Rekabet Kurumuna yaptığı başvuru, kurumun internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, TUSAŞ'ın, ulusal ve uluslararası pazarlara sunmak üzere havacılık, uzay sanayisi, savunma ve telekomünikasyon alanlarında müşterek çözümler geliştirmek, üretim, modernizasyon, sistem entegrasyonu ve benzeri alanlarda faaliyet göstermek için MMT'ye ait bir kısım C Tech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret AŞ (CTech) hisselerini satın almasıyla CTech çatısı altında ortak girişim şirketi oluşturulacak.