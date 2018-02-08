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Tahvil kralından piyasa kehaneti

Hürriyet Haber
08.02.2018 - 09:50 | Son Güncelleme:

Gundlach'a göre piyasadaki çalkantı birkaç günde bitmeyecek.

Wall Street'in tahvil kralı lakabı taktığı milyarder fon yöneticilerinden DoubleLine Capital CEO'su Jeffrey Gundlach'a göre piyasadaki çalkantı birkaç günlük değil.

Gundlach, piyasada "düşük faiz-düşük oynaklık" piyasa ortamının çok uzun sürdügü için şu andaki gevşemenin çalkantılı olacağını ve birkaç gün içinde bitmeyeceğini" söyledi.

Gundlach, son dönemde yaşanan dalgalanmanın diğer risk varlıkları üzerinde basamaklı bir etkisi olduğunu da ifade etti.

Son dönemdeki açıklamalarına bakıldığında Gundlach'ın 10 yıllık ABD Hazine tahvili getirisinin yüzde 2,63'ün üzerine çıkması halinde ABD'li hisse senedi yatırımcılarının ürküteceği tahmininin isabetli olduğu görülüyor.

Etiketler: piyasalar
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