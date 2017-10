Tahta servis tabaklarını kabul etmeyin!

İşte Cengiz Semercioğlu'nun yazısı:

Biliyorsunuz restoranlardaki tahta servis tabaklarına savaş açtım.

Başta steak house restoranlar olmak üzere pek çok yerde tahta servis tabakları moda oldu...

Geçen gün gittiğim bir restoranın şefi geldi yanıma, “Cengiz Bey o kadar haklısınız ki tahta servis tabakları konusunda” dedi...

Daha önce İstanbul’un çok ünlü bir mekanında çalışıyormuş, “Lütfen adını yazmayın” diyerek anlattı:

“Suşileri tahta tabaklarda servis ediyorduk. Gece temizlenip bırakılmasına rağmen sabah geldiğimizde etrafında her zaman böcekler oluyordu” dedi.

Tahta tabakların bakteri yaptığını uzmanlar da söylüyor.

Et keserken çizilen tahta tabakların, ne kadar iyi yıkanırsa yıkansın bakteri yapmaması imkansız...

O yüzden siz siz olun her yerde porselen tabakta isteyin yemeğinizi...