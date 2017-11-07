Taht savaşlarıyla rekor kırıldı

Brent petrolün varil fiyatı, haftanın ilk işlem gününde Suudi Arabistan’da yaşanan gelişmelerin ardından 62.38 dolardan işlem gördü. Cuma günü 60.85 dolardan güne başlayan ve en yüksek 62,20 doları gören Brent petrolün varil fiyatı dün sabah 62.12 dolardan açıldı.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili de 55.82 dolardan alıcı buldu. Böylece petrol fiyatları Temmuz 2015’ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Brent tipi petrolün varil fiyatı son altı ayda yüzde 40 yükselirken bu çıkış son bir ayda yüzde 12 olarak gerçekleşti.

BRENT 1 AYDA %12 YÜKSELDİ

Uzmanlar, petrol fiyatlarındaki artışta, Suudi Arabistan’da yolsuzluk iddialarıyla bazı bakan ve prenslerin gözaltına alınması, başkent Riyad’a düzenlenen balistik füze saldırısı ve ABD’de petrol sondaj kulesi sayısındaki ani düşüşün etkili olduğunu kaydetti.

Diğer yandan Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid Falih, global petrol stoklarını aşağı çekmek için daha fazla çalışmak gerektiğini söyledi. Analistler Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Salman’ın iktidarını güçlendiren tutuklamalar sonrasında ülkenin petrol politikasında değişiklik beklemiyorlar.

Bin Salman’ın daha önce açıkladığı ekonomik reformlar arasında devlet petrol şirketi Saudi Aramco’nun gelecek yıl borsaya açılması da bulunuyor. Yüksek petrol fiyatlarının halka arz öncesinde Aramco’nun çekiciliğini artıracağı düşünülüyor.

BRENT PETROLÜN VARİLİ 64 DOLARIN ÜZERİNDE

Brent petrolün varil fiyatı, Suudi Arabistan'da yaşanan gelişmelerin piyasalara yansımasıyla 64 doların üzerine çıktı.



Dün 62,12 dolardan güne başlayan ve en yüksek 64,41 doları gören Brent petrolün varil fiyatı bu sabah 64,05 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.12 itibarıyla yüzde 0,29 artışla 64,24 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 57,33 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, petrol fiyatlarındaki ani yükselişte, hafta sonu dünyanın en büyük ham petrol ihracatçısı Suudi Arabistan'da yolsuzluk iddialarıyla bazı bakan ve prenslerin gözaltına alınmasının yatırımcıların gözünde arz riskini artırdığını bildirdi.

Ayrıca Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve Rusya'nın, petrol üretim kesintisi anlaşmasının uzatılmasına yönelik olumlu sinyal vermelerinin fiyatların yükselmesinde etkili olduğu kaydedildi.

Böylece, Brent petrolün varil fiyatı, Haziran 2015'ten beri en yüksek seviyeyi gördü.

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 64,18 ile 64,29 dolar aralığının direnç, 63,96 ile 64,07 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.

