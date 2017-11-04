'Tahşiye'den 31.5 yıl ceza

8 sanık ise SEGBİS ile katıldı. Son sözleri sorulan sanıklardan Hidayet Karaca, “Hayali bir dizide geçen 2.5 kelime ile 3 yıldır tutuklu yargılanıyorum. Demokrasilerde en önemli unsur basın özgürlüğüdür. Cenabı Allah’tan geleni kabul edeceğiz. Kaderimle kederlenmem” dedi. Eski emniyet müdürlerinden Yurt Atayün ise “Kapalı devreden çıkıyoruz. Söz esas şimdi başlıyor” ifadesini kullandı.



Mahkeme heyeti, Hidayet Karaca’yı ‘silahlı terör örgütü yöneticisi olmak, iftira ve resmi belgede sahtecilik’ suçundan 31.5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer, Tufan Ergüder, Ömer Köse, Yurt Atayün, Erol Demirhan, Kazım Aksoy ve Bayram Özbek, 16.5 yıl ile 25.5 yıl arasında, diğer 23 sanık ise 6 yıl ile 25.5 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.



Firari sanıklar FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün lideri Fetullah Gülen ile eski emniyet müdürü Mutlu Ekizoğlu’nun dosyaları ise ayrıldı.



