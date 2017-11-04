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    'Tahşiye'den 31.5 yıl ceza

    Ayşegül USTA/İSTANBUL
    04.11.2017 - 00:59 | Son Güncelleme:

    TAHŞİYE grubuna kumpas kurmakla suçlanan 33 sanıklı davada mahkemeden 6-31.5 yıl arasında değişen hapis cezaları çıktı. İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ile eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Ömer Köse, Yurt Atayün, Erol Demirhan, Kazım Aksoy ve Bayram Özbek’in de aralarında olduğu15 tutuklu sanık hazır bulundu.

    8 sanık ise SEGBİS ile katıldı. Son sözleri sorulan sanıklardan Hidayet Karaca, “Hayali bir dizide geçen 2.5 kelime ile 3 yıldır tutuklu yargılanıyorum. Demokrasilerde en önemli unsur basın özgürlüğüdür. Cenabı Allah’tan geleni kabul edeceğiz. Kaderimle kederlenmem” dedi. Eski emniyet müdürlerinden Yurt Atayün ise “Kapalı devreden çıkıyoruz. Söz esas şimdi başlıyor” ifadesini kullandı.

    Mahkeme heyeti, Hidayet Karaca’yı ‘silahlı terör örgütü yöneticisi olmak, iftira ve resmi belgede sahtecilik’ suçundan 31.5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer, Tufan Ergüder, Ömer Köse, Yurt Atayün, Erol Demirhan, Kazım Aksoy ve Bayram Özbek, 16.5 yıl ile 25.5 yıl arasında, diğer 23 sanık ise 6 yıl ile 25.5 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

    Firari sanıklar FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün lideri Fetullah Gülen ile eski emniyet müdürü Mutlu Ekizoğlu’nun dosyaları ise ayrıldı.

    Etiketler: tahşiye davası , gazetehaberleri
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