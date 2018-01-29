‘Tahrik’ten soruşturma

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Baydemir hakkında, 28 Ocak'ta, Afrin’de PYD-YPG/PKK'ya karşı operasyonlar yürüten TSK'yı ‘işgalci’ olarak nitelendiren, operasyonları destekleyenleri aşağılayan, NATO'yu Türkiye’ye müdahaleye ve halkı sokağa çağıran açıklaması ve Twitter mesajları nedeniyle ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’, ‘Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama’ ve ‘devlete karşı savaşa tahrik’ suçlarından soruşturma başlatıldığı bildirildi.



