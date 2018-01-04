Tahran'ın 'zengin çocukları'ndan dikkat çeken Atatürk paylaşımı

Magazin basınında da sık sık gündeme gelen, Türkiye'den de takipçisi bulunan “RichKidsofTehran” (Tahran’ın zengin çocukları) isimli Instagram hesabından dün yapılan bir paylaşım yüzlerce beğeni aldı.

OdaTV'nin haberine göre, zengin ailelerin çocuklarının günlük yaşamı, alışverişleri, tatillerine dair resimlerin paylaşıldığı ve Türkiye'de de özellikle internet medyasında da sık sık magazin haberi yapılan Instagram hesabından “İran’ın Atatürk’e ihtiyacı var” ifadeleri paylaşıldı.

Türkiye'den de bu paylaşım için pek çok yorum yapıldı.