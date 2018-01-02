‘Tahran sakin’

Bir yetkili, şunları anlattı:

“Tahran dahil ülkenin birçok kentinde durum beş gün öncesine göre daha sakin. Özellikle Batı basınında yer alan abartılı eylemler yok. Çoğunlukla kentler içinde lokal olaylar. Gösterilerin çıkışı tamamen hayat pahalılığı ile ilgili. Çok küçük bir gruptan rejim değişikliği talebi geldi ama eylemlerin orijini bu değil. ABD ile varılan nükleer anlaşmadan sonra toplumun her kesiminde İran’a yönelik ambargonun kalkacağı, İran halkına ciddi şekilde refah getireceği umudu çoğaldı. Washington’da yönetim değişikliği ve Trump yönetiminin anlaşmayı geçersiz kılacağı yönündeki açıklamalar bu umudu iyice ortadan kaldırdı. Konuştuğumuz şu an itibarıyla (dün saat 14.00) Tahran’da ve diğer yerlerde durum sakin. Ancak bu özellikle akşam ve gece olaylar olmayacağı anlamına gelmemeli. Güvenlik güçleri kamu binalarına yönelik saldırı olmadığı takdirde sert tedbir uygulamadı.”