'Tahliyeyi önleme operasyonu'

HEYET GECE YARISI DEĞİŞTİ

“Tutuklu, tutsak, esir alınmış Enis Berberoğlu ile ilgili gece yarısı operasyonu yapıldı. Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi haksız kararı bozdu. Ve şimdi davayı inceliyor. Mahkeme başkanı dosyaya hâkim. Bugün tutuklamayla ilgili inceleme görüşmesi yapacak mahkeme, bir karar verecekti. Biz bu kararı beklerken dün (önceki) gece yarısı heyet değişti, dosyadaki heyet değişti, mahkeme başkanı değiştirildi.



Gece getirilen heyet sabah incelemeyi yaptı, nasıl yaptıysa, sabah tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bu tahliyeyi önleme operasyonudur. Berberoğlu’nun tahliyeye dönük muhtemel durumu önlemeye yönelik operasyondur. Siz mahkeme heyetini niye değiştiriyorsunuz, dosyayı bilen heyet, bütün ayrıntılarına vakıf, şimdi esastan görüşüyor dosyayı karar aşamasına geliyor dava. Aceleniz, telaşınız neydi? Neydi size gece yarısı bu kararı almaya iten? Bu dava AK Parti Genel Başkanı’nın bizatihi takip ettiği dava. ‘Hesabını vereceksin’ dedikten sonra açılan bir dava. Yargı üzerindeki elinizi çekin, bir siyasi iktidar, iktidarını sürdürme pahasına yargı üstüne müdahil olmaya başladığında geleceği tehlike altındadır.”