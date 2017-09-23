Tahliyeye pastalı kutlama

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcılığı’nın, 26 Mayıs 2017’de tutuklanan Olgun’la ilgili tahliye talebi, İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından kabul edildi. Hakimlik, Olgun hakkında yurt dışına çıkış yasağı koyarak her ayın ilk pazar günü karakola imza atmasına hükmetti.



İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği tahliye kararında, Olgun’un sabit ikametgah sahibi olduğunu belirtti. Soruşturmanın gelmiş olduğu aşama, Olgun’un ailevi sorunları, tutuklu kaldığı süre ve sağlık durumu da dikkate alındığında tutuklu kalmasının soruşturmaya katkı sağlamayacağı ifade edildi. Adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasının yeterli, ölçülü ve orantılı bir tedbir olacağı vurgulandı.