Tahliyeleri oy çokluğuyla reddedildi

FETÖ/PDY, DHKP/C ve PKK/KCK terör örgütlerine üye olmamakla birlikte, örgüt adına suç işlemekle suçlanan 18’i Cumhuriyet gazetesi çalışanı 20 kişinin yargılanmasına dün İstanbul 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu yargılanan Ahmet Şık, Akın Atalay, Murat Sabuncu, Emre İper ve Ahmet Kemal Aydoğdu ile tutuksuz sanıklar katıldı. CHP ve HDP’li bazı milletvekilleri, yakınları, meslektaşları ve yabancı heyetler duruşmaya izledi. Duruşma yaklaşık 2 saat gecikmeli başladı.

‘Jeansbiri’ isimli Twitter hesabı kullandığı öne sürülen Ahmet Kemal Aydoğdu’nun her iki telefonunda da ByLock kullanıcısı olduğuna ilişkin belge dava dosyasına geldi. Aydoğdu “Kesinlikle hiçbir örgüte bağlı değilim. Hiçbir örgütle ilgim yok. Ben cezaevindeyken koğuşum arandı. Ne arıyorlar derken meğerse Twitter kuşu arıyorlarmış” dedi.

‘MÜZİK PROGRAMI YÖNLENDİRMİŞ’

Cumhuriyet gazetesi muhasebe çalışanı Emre İper’in avukatı Tora Pekin, İper’in telefonunda ByLock olup olmadığına ilişkin yaptırılan bilirkişi incelemesini mahkemeye sundu. Avukat Pekin talebi üzerine duruşmada dinlenen bilirkişi Tuncay Beşikçi, şunları söyledi:

“Bilinen tüm yöntemlerle ByLock aradım. Hiçbir ByLock emaresine rastlamadım. Bylock olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. ByLock kullanılmamış bir telefon nasıl ByLock sunucusuna bağlanmış diye baktım. Bunu ancak başka bir uygulama yapmış olabilirdi. 3 Haziran 2014’te yüklenen bir müzik programında bir kod yer alıyor. Müzik dinlemek isterken ByLock sunucusuna yönlendiriyor. Sanık Emre İper, bu müzik programını 22 Haziran’da yüklemiş, 3 gün sonra ByLock bu programda reklamını yapıyor. Bir gün sonra ByLock’a bağlanıyor. Bu müzik programı gibi bazı kıble, pusula programlarından da bu sunucuya yönlendirilmiş. Müzik programıyla yönlendirilmiştir.”

Mahkeme Başkanı Abdurrahman Orkun Dağ, “Bilirkişi raporlarında eksikler var. Bunun dışında tanık Mehmet Faraç’ı duruşmaya çağıracağız. Gelecek celse iddia makamından mütalaasını almayı düşünüyoruz. Bunun ardından uzunca bir süre verip esas hakkında kararımızı açıklamak istiyoruz” dedi.

Duruşma savcısı, aralarında Akın Atalay, Ahmet Şık’ın da bulunduğu 5 sanığın tutukluluğunun devamına karar verilmesini ve Mehmet Faraç, Leyla Tavşanoğlu ile Doğan Satmış’ın tanık olarak dinlenmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ahmet Şık, Akın Atalay, Mehmet Murat Sabuncu’nun oy çokluğu ile Yusuf Emre İper ve Ahmet Kemal Aydoğdu’nun ise oybirliği ile tutukluluk halinin devamına hükmetti. Üye hâkim Halit İçdemir ise Şık, Atalay ve Sabuncu’nun tahliye edilmeleri yönünde görüş bildirdi.

MÜTALAA İSTENEBİLİR

Mahkeme ayrıca, bir sonraki oturumda savunma tarafının yargılamanın genişletilmesi yönünde talebi olmaz ise iddia makamının da yargılamanın genişletilmesine ilişkin talebinin olup olmadığı sorularak, delillerin esasa yönelik tartışılması ve iddia makamının mütalaasının talep edilmesine karar vererek duruşmayı 25 Aralık’a erteledi.

ULUSLARARASI MESLEKTAŞ DAYANIŞMASI

İSTANBUL Adliyesi’nde dün hâkim karşısına çıkan Cumhuriyet gazetesi çalışanlarına, meslektaşlarından uluslararası destek geldi. Uluslararası Basın Enstitüsü’nden John Yearwood ve PEN’den Sara Clark duruşma için Çağlayan’daki adliye binasındaydı. CHP milletvekilleri Barış Yarkadaş, Sezgin Tanrıkulu, Hilmi Yarayıcı ve Muharrem Erkek’in de aralarında bulunduğu bir grup, dava öncesi açıklama yaparak tüm gazeteciler için adalet istedi. Duruşmaya, Federal Almanya’daki insan hakları ihlalleri ve yabancı düşmanlığını anlatan En Alttakiler kitabının yazarı Günter Wallraff’da izleyici olarak katıldı.

YAZIŞMALARI DAVA DOSYASINA GÖNDERİLDİ

DURUŞMANIN öğleden sonraki bölümünde Mahkeme Başkanı Abdurrahman Orkun Dağ, savcılık tarafından Osman Kavala’ya ilişkin olarak düzenlenen cep telefonu inceleme tutanağının yazılı olarak dava dosyasına gönderildiğini söyledi. İnceleme tutanağında, sanıklardan Aydın Engin ile Can Dündar’ın Kavala ile yaptıkları bazı yazışmaların yer aldığı belirtildi. Dosyaya gönderilen yazıda Aydın Engin’in, Osman Kavala ile Cumhuriyet gazetesinde yaşanan mali sıkıntıyla ilgili AB’den fon bulunmasına yönelik yazışmalar ile Can Dündar ve Osman Kavala arasında yapılan WhatsApp yazışmaları olduğu ifade edildi.

RÖPORTAJI DELİL SAYILDI

İDDİANAMEYİ hazırlayan savcılardan Yasemin Baba, gazeteci-yazar Doğan Satmış’ın kısa süre önce bir internet sitesine verdiği röportajı yeni delil olarak dava dosyasına gönderdi. Ancak sanıklardan Aydın Engin’in avukatı buna itiraz etti. Avukat, savcının soruşturma aşamasında delil toplaması gerektiğini hatırlatarak soruşturmanın tamamlandığına, soruşturma savcısının dosyadan el çekmesi gerektiğine dikkat çekti. Yeni delilin dosyadan çıkarılmasını istedi. Röportajın dava dosyasında delil olarak yer almasını kabul eden mahkeme heyeti, Doğan Satmış’ın tanık olarak dinlenmesi için ihzarına karar verdi.