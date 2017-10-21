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    Tahliyeden bir gün sonra yeniden tutuklama

    Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli) (DHA)
    21.10.2017 - 08:00 | Son Güncelleme:

    FETÖ davasında 6 yıl, 10 ay, 15 gün hapis cezasına çarptırılıp, tutuklu bulunduğu süre göz önünde bulundurularak önceki gün tahliye edilen Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) eski Başkanı Murat Özdağ, savcısının itirazı dün yeniden tutuklandı.

    Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturma kapsamında Kocaeli Ticaret Odası eski Başkanı Murat Özdağ tutuklandı, hakkında dava açıldı.

    Kocaeli 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın önceki günkü duruşmasında Özdağ, ’Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kanunu’na Muhalefet’ suçundan beraat etti, ’Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan ise 6 yıl, 10 ay, 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, Murat Özdağ’ın cezaevinde bulunduğu süreyi göz önüne alarak tahliyesine karar verdi.

    Cumhuriyet savcısının karara itirazı üzerine Murat Özdağ, dün yeniden gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Murat Özdağ, tutuklandı.

    Murat Özdağ adliyeden çıkışta,"Adalet buymuş, adaleti gördük. Adalete teslim olduk, ama adaletin sonucunu da gördük. Çok şükür, adalet bir gün tecelli edecek, buna inanıyorum. Hiçbir suçum yok, asla da olmadı, bu vatanı milleti sevmekten başka bir işim olmadı" dedi.

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