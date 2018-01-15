Tahliye talebine ikinci ret

ANAYASA Mahkemesi Genel Kurulu’nun ‘kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine’ dair kararının ardından yazar Mehmet Altan’ın avukatları ilk başvuruyu yaptıkları İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nden oy çokluğuyla ret yanıtı alınca bir üst mahkeme olan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’ne müracaat etmişti.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.