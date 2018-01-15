Tahliye talebine ikinci ret

ANAYASA Mahkemesi Genel Kurulu’nun ‘kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine’ dair kararının ardından yazar Mehmet Altan’ın avukatları ilk başvuruyu yaptıkları İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nden oy çokluğuyla ret yanıtı alınca bir üst mahkeme olan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’ne müracaat etmişti.

27. Ağır Ceza Mahkemesi de oy çokluğuyla tahliye talebini reddetti. Karara üye hâkim Halit İçdemir muhalefet şerhi koydu.



