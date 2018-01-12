Tahliye talebi reddedildi... AYM'den bu tweetler atıldı

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, FETÖ üyeliğinden tutuklu yargılanan gazeteciler Mehmet Altan ve Şahin Alpay’ın, “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı” ve “ifade ve basın özgürlüklerinin” ihlal edildiğine oyçokluğu ile karar verdi.

AYM’nin gerekçesini yayınladığı bu kararlarla iki gazeteci için de tahliye yolu açılmıştı.

AYM, ALTAN'A 20 BİN TL TAZMİNAT ÖDENMESİNE DE KARAR VERDİ

AYM, Mehmet Altan’a ayrıca 20 bin lira manevi ödenmesine de karar verdi. Şahin Alpay hakkında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Mehmet Altan hakkında da 26. Ağır Ceza Mahkemesi tutukluluğunun devamına karar verdi.

Mahkeme tahliyeye ret kararı gerekçesinde, AYM kararının Resmi Gazete'de yayınlanmaması ve AYM'nin gerekçeli kararının henüz mahkemeye ulaşmamış olmasını gösterdi.

MAHKEMELERİN RET KARARININ ARDINDAN AYM TWEET ATTI

Mahkemelerin tahliyelere ret kararı sonrasında ise AYM'nin resmi Twitter hesabından Şahin Alpay ve Mehmet Altan kararlarına ilişkin kararların tem metninin AYM'nin internet sitesinde yayınlandığına dair tweetler atıldı.