Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Tahliye isyanı

    Tahliye isyanı

    Mesut MADAN/DHA
    14.10.2017 - 00:16 | Son Güncelleme:

    BURDUR'da geçen yıl çıkan kavgada Nadir Bedir'i (26) döverek öldürdükleri iddiasıyla tutuklu yargılanan 6 sanık tahliye edildi.

    Bu yıl mart ayında sona eren yargılamada mahkeme heyeti, 6 sanık hakkında önce ömür boyu hapis cezası verdi. Heyet, sanıklardan H.S.’yi takdir indirimi hakkını kullanarak 25 yıl, diğerlerini ise önce 18 yıla, mahkemedeki iyi hallerini göz önünde bulundurarak 15’er yıl hapse mahkûm etti.

    Sanık avukatları karara itiraz etti. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi ise 21 Haziran’da kararı bozdu. Uygulanan indirimlerle 6 yıl 8’er ay hapisle cezalandırılan sanıklar, cezaevinde yattıkları süre göz önüne alınarak tahliye edildi. Karar üzerine anne Emsal ve baba Bekir Bedir, “Oğlumuz toprağın altında, bunlar sokaklarda geziyor. Adalet mi bu?” diyerek ağladı.

    Etiketler: Burdur , gazetehaberleri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri