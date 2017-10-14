Tahliye isyanı

Bu yıl mart ayında sona eren yargılamada mahkeme heyeti, 6 sanık hakkında önce ömür boyu hapis cezası verdi. Heyet, sanıklardan H.S.’yi takdir indirimi hakkını kullanarak 25 yıl, diğerlerini ise önce 18 yıla, mahkemedeki iyi hallerini göz önünde bulundurarak 15’er yıl hapse mahkûm etti.



Sanık avukatları karara itiraz etti. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi ise 21 Haziran’da kararı bozdu. Uygulanan indirimlerle 6 yıl 8’er ay hapisle cezalandırılan sanıklar, cezaevinde yattıkları süre göz önüne alınarak tahliye edildi. Karar üzerine anne Emsal ve baba Bekir Bedir, “Oğlumuz toprağın altında, bunlar sokaklarda geziyor. Adalet mi bu?” diyerek ağladı.