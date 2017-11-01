Tahliye edildi

“Ben sinirle giderken çarptım. Çok sert bir çarpma olmadı. Devamında bayan bana ‘geri zekâlı’ dedi. Ben de sinirli olduğum için döndüm, ‘sen kime geri zekâlı diyorsun?’ dedim, omzundan itekledim. Ben çok başarılı bir insanım, o an geri zekâlı demesi tepki oluşturdu.”



Müşteki A.Ç.’nin avukatı ise sanıktan şikâyetçi olduklarını belirterek, “Müvekkilim yaşadığı olayın travması nedeniyle sanıkla karşılaşmak istemediğinden salonda bulunmamaktadır. Kadına şiddet bir insanlık suçudur. Sanığın bu eylemi nefret suçu olarak görülmelidir” dedi.



Mahkeme sanığı, “Basit kasten yaralama” suçundan 6 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırdı. “İyi hal” indirimi ile bu cezayı 5 ay 16 güne indiren mahkeme, hükmün açıklanmasını da 5 yıl süre ile geriye bıraktı. Mahkeme, kararla birlikte sanığın tahliyesine de karar verdi.