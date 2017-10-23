Tahlil sonuçları sorgulama ekranı! Tahlil sonuçlarınızı öğrenin

Tahlil sonuçları için internet üzerinden sorgulamalarını gerçekleştiren vatandaşlar, Aile Sağlık Merkezleri tarafıdan gerçekleştirilen tetkiklerin nereden öğrenilebileceğini sorguluyor. Geçirdikleri rahatsızlık nedeniyle bölgelerindeki Aile Sağlık Merkezi'ne müracaat eden bireyler, doktorların talepleri dolayısıyla tetkiklerini gerçekleştirdi. Peki, Sağlık Ocağı tahlil sonuçları nereden öğrenilebilecek? İşte, vatandaşların merak ettiği o konu

TAHLİL SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLEBİLECEK?

İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından online platforma taşınan Sağlık Ocağı tahlil sonuçları öğrenme otomasyonu, hastalar için büyük kolaylık sağladı. Laboratuvar sonuçlarını beklemek zorunda kalmadan, istediği yerden T.C. Kimlik Numarası ve Laboratuvar Kayıt Numarası ile sorgulayabilecek olan vatandaşlar, bu şekilde büyük bir kolaylık elde etmiş oluyor. İllere göre değişkenlik gösteren bu uyguluma, hastalara büyük kolaylık sağlıyor.

T.C. Kimlik numarası ve tetkik yaptırıldığında hastaya Aile Hekimi tarafından verilen kayıt numarası ile ertesi gün saat 13:00'den sonra sonuçlar aşağıdaki ekrandan görüntülenebilecek

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