Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Tahir Doğaç kimdir?

    Tahir Doğaç kimdir?

    Hürriyet Haber
    11.01.2018 - 14:57 | Son Güncelleme:

    Tahir Doğaç, Beşiktaş Belediye Başkanlığı seçiminde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday gösterdiği isim olmasının ardından merakla araştırılmaya devam ediliyor. Peki, vatandaşların merakla araştırdığı Tahir Doğaç kimdir? İşte, merak edilen isim hakkında bazı kısa bilgiler

    Tahir Doğaç, Beşiktaş Belediye Başkanı Avukat Murat Hazinedar'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi tarafından belirlenen isim oldu. Peki, Tahir Doğaç kimdir ve daha önce hangi görevi üstlenmektediydi? İşte, gündemdeki isim hakkında bazı bilgiler

    Tahir Doğaç, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından aday gösterilmeden önce Beşiktaş Belediyesi 1. Başkan Vekili görevini üstlenmekteydi. Ekonomist olan Tahir Doğaç, aynı zamanda Beşiktaş Belediyesi'ne ait olan BELTAŞ İşletmecilik'in yönetim kurulu üyesidir

    Etiketler: tahir doğaç nereli
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri