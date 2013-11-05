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Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

Tahinli cevizli kısır (Batırık)

5 Kasım 2013

Bulgur tel süzgeçte yıkanıp süzülür ve derin bir kaba aktarılır.

Üzerine sıcak su gezdirilip ıslatılır ve kabarıp suyunu iyice çekinceye kadar, en az 20 dakika bekletilir.
Bulgur geniş bir kaba aktarılıp üzerine tuz ve pulbiber katılarak karıştırılır.
Üzerine tahin ilave edilip tekrar karıştırılır.
Üzerine incecik kıyılmış taze soğan, maydanoz ve dereotu eklenip harmanlanır.
Limon suyu ve ceviz katılır ve tekrar karıştırılır. Tadına bakılıp tuz ve biber eklenebilir.
Salata kiraz domateslerle süslenip servise sunulur.
Not: Batırık da denen bu kısır asma yaprağıyla servise sunulabilir.
Afiyet olsun...

Malzeme listesi

-2,5 su bardağı ince köftelik bulgur
-2 su bardağı sıcak su (kaynar olmayacak)
-6-7 adet taze yeşil soğan
-1 demet maydanoz
-1 demet dereotu
-2 adet limonun suyu
-1 su bardağı tahin
-2 çay kaşığı tuz
-2-3 çay kaşığı kırmız pulbiber
-1 su bardağı iri çekilmiş ceviz içi

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