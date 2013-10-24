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Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

Tahin soslu karnabahar salatası

24 Ekim 2013

Karnabaharın kök kısımlarını kesip atın.

Saplarını ve çiçek kısımlarını çiçek buketleri şeklinde ayırın. Saplarını ince ince dilimleyin. 10-15 su bardağı kadar suyu büyük bir tencerede kaynatıp tuz ve sirkeyi ekleyin. Karnabahar parçalarını kaynayan suya aktarıp iyice yumuuşayıncaya kadar pişirdikten sonra süzün ve derin bir kaba aktarın.
Diğer taraftan, sosu hazırlanmak için; tahini derin bir kaba koyup sıcağa yakın haldeki ılık suyu üzerine aktarın. Tel çırpıcı ya da çatal yardımıyla çırparak koyu ayran kıvamına getirin. Üzerine limon suyu, yoğurt ve iyice dövülmüş sarmısakları ilave edip çırpmaya devam edin. Tuz, kimyon ve kırmızı pul biberi de katıp iyice karıştırın.
Hazırladığınız akıcı kıvamdaki sosu karnabaharın üzerine gezdirip iyice karıştırın. İnce kıyılmış maydanozla süsleyerek servise sunun.
Not: Bu salata et ya da bulgurlu yemeklerin yanına çok yakışır.

Malzeme listesi

1 adet orta boy karnabahar (yaklaşık 500 gr)
2 çay kaşığı tuz
3 yemek kaşığı sirke (herhangi bir sirke türünü kullanabilirsiniz)

Sos için;
Yarım su bardağı tahin
Yarım su bardağı ılık su
3 diş sarmısak
1 adet limonun suyu
3 yemek kaşığı yoğurt
2 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı kimyon, kırmızı pulbiber
1 demet maydanoz,

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