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    Hürriyet >Eğitim>Tadilatı bitmeyen okulda ders ziline tepki

    Tadilatı bitmeyen okulda ders ziline tepki

    DHA
    12.09.2017 - 09:47 | Son Güncelleme: 12.09.2017 - 09:50

    Sakarya’da ’uyum süreci’ programı kapsamında bugün 1’inci sınıf öğrencisi çocuklarını Fatih İlkokulu’na götüren veliler, binada tadilat işlemlerinin bitmediğini görünce duruma tepki gösterdi.

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okula ilk kez başlayan miniklerin alışabilmesi için başlatılan ’uyum süreci’ bugünden itibaren başladı. Okulların normal başlama süresinden 1 hafta önce başlayan uyum süreci için bugün okula gelen minikler ilk dersine girdi.

    Sakarya genelinde bazı okullarda tadilat işlemleri tamamlanmayınca öğrenciler inşaat halindeki binalarda derse girdi. Tadilat işlemlerinin geç kaldığı Adapazarı şehir merkezindeki Fatih İlkokulu’na gelen öğrenci velileri okul alanında işçilerin çalıştığını görünce şaşırdı. Okula girdiklerinde çimento, mermer, tahta, kapı ve cam malzemelerinin yerlerde olduğunu gören öğrenci velileri duruma tepki gösterdi.

    Tadilata geç başlandığı için kendilerinin mağdur edildiğini söyleyen öğrenci velisi Muhammer Can, "Bunlar çalışmıyor galiba o yüzden geç kalmış. Personel eksikliği de var muhtemelen. Durum bunu gösteriyor, yetiştiremediler. Açıklama olarak farklı bir okul gösterdiler. Personel yetersizliğinden galiba. 1 haftaya biter dediler. Her şey ortada, bir şey söylemeye gerek yok" dedi.

    Okula yeni başlayan çocukların bu şartlarda kaynaşmalarının zor olduğunu söyleyen öğrenci velisi Gökhan Kavi, "Burası geç başlamış zaten, erken başlasaydı daha iyi olurdu. Şimdi kaynaşamayacaklar. Biraz sıkıntı olacak gibi. Bu saate kadar bir şey söylenmedi, şimdi söylediler daha bunu. En az 4 sınıftan 15’er taneden 60 öğrenci falan vardır uyum sürecinde. Milli Eğitim sonuçta bunu biliyor, onlarındır bence suç" diye konuştu.

    Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre toplam 90 ilk ve ortaokulda yaz tatili döneminde tadilat yapıldığı ancak bu okullardan 8’inde işlemlerin henüz bitirilemediği öğrenildi.

     

     

     

     

     

    Etiketler: tadilat , okul , tepki , veli , MEB
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