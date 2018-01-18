Tadı damağınızda kalacak: Ev yapımı çikolata

Çikolata herkesin sevdiği lezzetlerin başında geliyor. Ev yapımı, katkısız ve sağlıklı yiyeceklerin popüler olduğu son günlerde çikolatayı evinizde yapmak içinizi rahatlatırken damağınızı da şenlendirecektir. İşte adım adım evde çikolata yapımı...
Evde Çikolata Nasıl Yapılır?
Gerçek çikolatanın yüzde 70 kakao yağı barındırması gerekir. Bu nedenle aktarlardan temin edebileceğiniz doğal katı kakao yağını kullanmanız lezzetli bir çikolata yapımında çok önemlidir. Çikolatanızın tamamen katkısız olmasını istiyorsanız da doğal malzemelere yönelmeniz lezzetini artıracaktır. Rafine şeker yerine bal, marketlerde satılan sentetik vanilya yerine vanilya özütü tercih etmeniz hazırladığınız çikolatanın daha doğal olmasını sağlar.
Malzemeler
150 mililitre eritilmiş kakao yağı, 2.5 yemek kaşığı kakao, 5-6 damla vanilya özütü, 3 yemek kaşığı bal (damak tadınıza göre eksiltip arttırabilirsiniz), 1 çay kaşığının yarısı kadar tuz, silikon kalıplar.
Yapılışı
Kakao yağını mikrodalgada ya da ocakta tencerede çok kısık ateşte eritebilirsiniz. Yapacağınız çikolatanın ham maddesi olan kakao yağını yakmamaya ve çok kaynatmamaya dikkat edin. Erittiğiniz kakao yağına diğer malzemeleri ekleyerek hızlı bir şekilde karıştırın. Hazırladığınız karışımı ister özel çikolata kalıplarına isterseniz muffin kalıplarına dökerek soğuması ve donması için birkaç saat buzdolabında bekletin. Çikolatanız dolapta ne kadar çok dinlenirse tadı o kadar güzel olacaktır.
Çikolatanın temel olarak yapılışı bu şekilde. Ancak asıl püf noktası damak tadınıza göre lezzetlendirip çeşitlendirmede. Biraz süt ya da süt tozu ekleyerek çikolatanızı sütlü yapabilirsiniz. Ama burada kıvamını korumaya, bunun için eklediğiniz süt ürününü çok az kullanmaya dikkat edin. Ayrıca fıstık, fındık, üzüm gibi kuru meyve ve yemişleri çikolata kaplarınıza koyup üzerine çikolata karışımını dökerek çeşitli çikolatalı barlar da elde edebilirsiniz. Kullanacağınız kalıpların silikon olması da çikolatanızı çıkartırken size kolaylık sağlayacaktır.
Hazır çikolatalara alışkın olanlar için tadı farklı gelse de ev yapımı çikolata, müptelaları için vazgeçilmez bir tat olacaktır. Ev yapımı çikolatalarınızı tattıktan sonra damağınız çikolatada hep bu tadı arayacaktır.
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