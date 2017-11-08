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    Tacizle suçlanan bakan ölü bulundu

    Hürriyet Haber
    08.11.2017 - 00:14 | Son Güncelleme:

    BİRLEŞİK Krallık’a bağlı Galler hükümetinde görev yapmış eski bakan Carl Sargeant evinde ölü bulundu.

    Sargeant, cinsel taciz suçlamaları nedeniyle 3 Kasım’da bakanlıktan ve İşçi Partisi’nden atılmıştı. Sargeant’ın intihar ettiği düşünülüyor. Sargeant, suçlamalar üzerine ‘adını temizlemeye izin vermeleri için’ bağımsız soruşturma talep etmişti. 48 yaşındaki Sergeant evli ve iki çocuk babasıydı. İngiltere’deki taciz suçlamalarına 8 Muhafazakâr Partili ve 3 İşçi Partili vekilin adı karışmıştı. Sargeant’a karşı 3 kadının suçlamada bulunduğu ifade ediliyor, ancak suçlamaların detayları netleşmiş değil.

    Etiketler: Carl Sargeant , Galler , gazetehaberleri
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