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    Haberler >Gündem>Tacizle suçladığı babasını öldüren 17 yaşındaki kız serbest bırakıldı

    Tacizle suçladığı babasını öldüren 17 yaşındaki kız serbest bırakıldı

    AA
    30.01.2018 - 17:41 | Son Güncelleme:

    Aydın'ın Söke ilçesinde av tüfeğiyle babasını öldürdüğü iddia edilen 17 yaşındaki E.Y. kız, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Sazlı Mahallesi'nde babası Ferzende Y'yi (55) av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla yakalanan E.Y. (17) cumhuriyet savcısınca alınan ifadesinin ardından mahkemeye sevk edildi. E.Y, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Sazlı Mahallesi'nde E.Y'nin (17) dün evde av tüfeğiyle babası Ferzende Y'ye (55) ateş ettiği iddia edilmiş, Ferzende Y. olay yerinde hayatını kaybetmişti.

    E.Y, babasının yaklaşık 2 aydır kendisini taciz ettiğini öne sürmüştü.

    NE OLMUŞTU?

    Dün akşam yaşanan olayda F.Y.’ye ait evden bir el silah sesi duyuldu. Komşular durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen jandarma ekipleri, 5 çocuk babası, inşaat işçisi F.Y.’yi göğsünden av tüfeğiyle vurulmuş olarak ölü buldu.

    İlçedeki bir tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan E.Y., babasını kendisinin öldürdüğünü belirtip suç aleti tüfekle jandarmaya teslim oldu.

    E.Y.’nin, babasının kendisine 2 aydır cinsel tacizde bulunduğunu, olay günü de işten geldiğinde kendisine cinsel istismarda bulunmaya çalıştığı için öldürdüğünü söylediği belirtildi.

    F.Y.’nin cesedi olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. E.Y.’nin annesi ve kardeşlerinin olay sırasında evde olmadıkları bildirildi.

     

    Etiketler: Aydın , söke , cinsel taciz , son dakika
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