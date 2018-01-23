Tacize uğrayan kadını darp eden polisten tuhaf savunma: 'Ağzını yırtarım' dedim

İzmir 26. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan polis memuru O.Y, mağdurlar Derya K. ve Seray G. ile taraf avukatları katıldı. O.Y. savunmasında, Alsancak semtinde asayiş uygulaması olduğundan 8 saat görev yaptığını, saat 02.00 sıralarında yanına yaklaşan iki kadından birinin, "Arkadaşıma elle tacizde bulundular. Buradan bir motorlu geçti mi?" diye sorması üzerine ellerini açarak görmediğini söylediğini iddia etti.

Derya K.'nin yanındaki arkadaşına dönerek kendisini kastedip küfür ve hakaretler ettiğini öne süren O.Y, bunun üzerine ağzını kapatmaya çalıştığını iddia etti. "Derya K.'yi etkisiz hale getirmek için yere yatırdığını ve kelepçe takmaya çalıştığını" öne süren O.Y, bu sırada diğer sokakta uygulama yapan polis arkadaşlarının yanlarına geldiğini söyledi.

POLİS 'AĞZINI YIRTARIM' DEMİŞ!

Polis memuru O.Y. ifadesinde, "Bana sarf edilen sözler nedeniyle Derya K.'ye, 'küfretme, ağzını yırtarım' diye bir sözüm oldu. Hakaret suçlamasını kabul etmiyorum." diye konuştu.

Mağdurların avukatı Zeynel Cem Demirhan'ın "Siz Derya K.'ye vurdunuz mu?" şeklindeki soruya O.Y.'nin olay anını gösteren görüntülere rağmen, "Kasten yaralama kastıyla hiçbir harekette bulunmadım. Alkollü olan, küfreden ve elinde bira şişesi bulunan şahsı etkisiz hale getirmek için yasaların bana vermiş olduğu yetkiyi kullandım" diye cevap vermesi dikkat çekti.



DERYA K.: 'ŞİKAYETÇİYİM'



Mağdur Derya K., arkadaşı Seray G. ile Alsancak'ta bir kutlamaya katıldıkları sırada alkol aldıklarını, daha sonra gittikleri bir bardan ayrıldıklarını, saat 02.00 sıralarında evlerine gitmek için garın önünden geçtikleri sırada motosikletli iki kişinin tacizine uğradıklarını, yakın zamanda geçirdiği bir kazada ayağının kırık olması ve alkollü olmalarından dolayı tacizcilerin peşinden gidemediklerini belirtti. K., sokakta polisleri görünce arkadaşının taciz olayını anlattığı O.Y'nin ellerini açarak, "Bu saatte bu şekilde gezerseniz az bile" şeklinde tepki verdiğini söyledi. Beklemediği bu söz üzerine tepki gösterdiğini aktaran Kılıç, O.Y'nin kendisine tokat attığını, kolu ve saçından tutarak yere yatırdığını, kırık ayağına bastığını, canı yandığı için küfrettiğini söyledi. Olaya ilişkin rapor aldığını belirten Derya K. sanıktan şikayetçi olduğunu ve davaya katılmak istediğini dile getirdi.



5,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Mağdur Seray G. ise olayın arkadaşının anlattığı gibi gerçekleştiğini ifade ederek, Kılıç'ın şiddete maruz kalmasının ardından sanığa küfrettiğini beyan etti. Gürer de sanıktan şikayetçi olduğunu ve davaya müdahil olmak istediğini mahkemeye iletti. Hakim, K. ve G.'nin davaya katılma talebinin kabulüne, sonraki duruşmada tanıkların dinlenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve İzmir 26. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, tutuksuz sanık polis memuru O.Y. hakkında "Kamu görevlisinin sahip olduğu yetkiyi kötüye kullanmak suretiyle kasten yaralama ve hakaret" suçlamalarından 5,5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.