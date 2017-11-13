Tacize protesto

Oyuncu Alyssa Milano ve kadın hakları savunucusu Tarana Burke’ün de katıldığı yürüyüşte kadınlar tacizin birçok kadının başına geldiğini anlatan ‘Me Too’ (Ben de) yazılı pankartlar taşıdı. Burke, ayrıca Facebook hesabından “Aynı şeyi mahallelerimizde yapan yüzlerce kişi var. Bugün en azından saldırıya uğrayanlar seslerini duyuruyor” mesajını paylaştı.

‘Kadınların giyinme tarzlarının tacizlere neden olduğunu’ söyleyenlere de “Kıyafetim rızamı göstermez” yazılı afişlerle tepki gösterildi. Ayrıca, destek için eylemcilerle birlikte yürüyen erkekler de vardı. Hollywood’daki taciz suçlamaları ilk olarak ünlü yapımcı Harvey Weinstein’a karşı başladı. Sonraki haftalarda Kevin Spacey, Dustin Hoffman gibi tanınmış aktörler de taciz suçlamalarıyla yüz yüze kaldı.