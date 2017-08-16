MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Tacizden tutuklanan marketçiden 'iftira' iddiası

    Tacizden tutuklanan marketçiden 'iftira' iddiası

    Mustafa KOZAK/ANTALYA, (DHA)
    16 Ağustos 2017 - 14:03Son Güncelleme : 16 Ağustos 2017 - 14:12

    Antalya’da kafe işleten komşusunun kızı 9 yaşındaki S.Y.’yi sokakta öpmeye çalıştığı iddiasıyla çevre sakinleri tarafından yakalanıp dövülen market sahibi evli ve 2 çocuklu 46 yaşındaki Savaş E., alacaklı olduğu müşterilerinin kendisine iftira attığını ileri sürdü. Sanığın tutukluluk halinin devamına karan veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

    Taciz iddiası geçen 26 Haziran akşamı Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde market işleten Savaş E., kafeterya işleten komşusunun kızı 9 yaşındaki S.Y.’yi saat 24.00 sıralarında zorla karanlık sokağa götürüp taciz ettiği iddiasıyla çevre sakinleri tarafından yakalanıp darp edildi. Olaydan sonra tutuklanan Savaş E. hakkında Antalya 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık ile küçük kızın yakınları hazır bulundu.

    'KOMŞUM İFTİRA ATTI'

    Cebir veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve çocuğun cinsel istismarı suçlarından 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Savaş E., kendisine iftira atıldığını iddia etti.

    S.Y.’nin babasıyla 3 yıldır işyeri komşusu olduklarını anlatan Savaş E., "Mağdurenin babası Hakan Y. marketimin yanında kafe işletiyor. Kendileri sürekli müşterim. Benim müştekiden alacaklarım vardı. Olaydan 5-6 gün önce alacağımı talep edince aramızda kırgınlık oldu. Olay günü işyerimde biraz alkol aldıktan sonra dükkanımı kapatıp evime giderken sokakta üç çocuk gördüm. Bu çocuklara evlerine gitmelerini söyledim. Çocuklardan 2’si gitti. Biri gitmedi. Bu çocuk, alacağımı istediğim için bana kırgın olan komşumun kızıydı. Çocuğu elinden tutup ailesinin yanına götürüp aramızdakı kırgınlığı sona erdirmek istiyordum. Bunu gören kızın annesi, ’Çocuğumu kaçırıyorlar’ diyerek bağırmaya başladı. Ardından çocuğun babasıyla bir başka alacaklı olduğum müşterilerimden Ali S. gelip beni darp etti. İddia edildiği gibi kimseyi zorla bir yere götürmeye çalışmadım. Kimseyi öpmedim" dedi.

    Sanık beraatını ve tahliyesini talep etti. Çocuğun babası Hakan Y. ile Ali S. de sanığın iddia ettiği gibi kendisine borçları olmadığını söyledi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karan veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

    Etiketler: ANTALYA , taciz , Market
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri