Tacizden tutuklanan marketçiden 'iftira' iddiası

Taciz iddiası geçen 26 Haziran akşamı Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde market işleten Savaş E., kafeterya işleten komşusunun kızı 9 yaşındaki S.Y.’yi saat 24.00 sıralarında zorla karanlık sokağa götürüp taciz ettiği iddiasıyla çevre sakinleri tarafından yakalanıp darp edildi. Olaydan sonra tutuklanan Savaş E. hakkında Antalya 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık ile küçük kızın yakınları hazır bulundu.

'KOMŞUM İFTİRA ATTI'

Cebir veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve çocuğun cinsel istismarı suçlarından 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Savaş E., kendisine iftira atıldığını iddia etti.



S.Y.’nin babasıyla 3 yıldır işyeri komşusu olduklarını anlatan Savaş E., "Mağdurenin babası Hakan Y. marketimin yanında kafe işletiyor. Kendileri sürekli müşterim. Benim müştekiden alacaklarım vardı. Olaydan 5-6 gün önce alacağımı talep edince aramızda kırgınlık oldu. Olay günü işyerimde biraz alkol aldıktan sonra dükkanımı kapatıp evime giderken sokakta üç çocuk gördüm. Bu çocuklara evlerine gitmelerini söyledim. Çocuklardan 2’si gitti. Biri gitmedi. Bu çocuk, alacağımı istediğim için bana kırgın olan komşumun kızıydı. Çocuğu elinden tutup ailesinin yanına götürüp aramızdakı kırgınlığı sona erdirmek istiyordum. Bunu gören kızın annesi, ’Çocuğumu kaçırıyorlar’ diyerek bağırmaya başladı. Ardından çocuğun babasıyla bir başka alacaklı olduğum müşterilerimden Ali S. gelip beni darp etti. İddia edildiği gibi kimseyi zorla bir yere götürmeye çalışmadım. Kimseyi öpmedim" dedi.

Sanık beraatını ve tahliyesini talep etti. Çocuğun babası Hakan Y. ile Ali S. de sanığın iddia ettiği gibi kendisine borçları olmadığını söyledi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karan veren mahkeme, duruşmayı erteledi.