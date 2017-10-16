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    Tacizcinin cesareti pes dedirtti!.. Omzuna yatırım dudağından öptü

    Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)
    16.10.2017 - 13:13 | Son Güncelleme:

    SAMSUN’da otobüste yanında oturan 33 yaşındaki N.K. isimli kadını omzuna yatırıp dudağından öptüğü öne sürülen 46 yaşındaki S.B. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

    Olay, dün meydana geldi. İddiaya göre, N.K. adlı kadın Samsun’a gelmek için Ordu’nun Fatsa İlçesi’nden otobüse bindi. Otobüs, Ordu’nun Ünye İlçesi’ne geldiğinde genç kadının yanına S.B. oturdu. Bir süre sonrada sohbet etmeye başladıktan sonra sevgilisinden ayrıldığını söyleyen N.K. ağlamaya başladı. Bunun üzerine şüpheli, genç kadına teselli etme bahaseniyle omuzuna yatırıp daha sonrada dudağından öptü. Şüpheli, otobüs Samsun Otogarı’na gelince N.K.’nin şikayeti üzerine Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün ’cinsel saldırı’ suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

    Etiketler: taciz
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