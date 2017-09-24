Tacizcileri Instagram'da teşhis ediyor!

Birçok kadın gibi sokakta sözlü ya da fiziksel tacize maruz kalan Noa'ya göre, çoğu kimse bu sorunun farkında değil. Artık sokakta taciz edilmekten bıktığını söyleyen genç kadın, özellikle okulda ve yakın çevresindeki erkeklerin sorunun boyutlarını bilmediğini belirtiyor.

Noa, taciz sorununun boyutlarını 'fiziki olarak yansıtmak amacıyla' Instagram'da "Dearcatcaller" adıyla bir hesap açmış. Parool gazetesine konuşan Noa, hiçbir zaman tacizcilere nasıl tepki vereceğini bilemediğini belirterek, "Laf atanlara karşılık verince iş kavgaya dönüşüyor. Onları görmezden gelmek de, hiçbir yaptırım olmadan herkese istedikleri şeyi söyleme cesareti veriyor" dedi.

Sokakta bir erkeğin, "Seni becermek istiyorum" demesinin iltifat olarak görülemeyeceğini vurgulayan Noa, kendisine laf atanlara birlikte fotoğraf çektirmeyi teklif ediyor. Sonra da bu fotoğrafları Instagram'da paylaşıyor. Noa'ya ait "Dearcatcaller" adlı hesapta, kendisini taciz eden sürücülerden inşaat işçilerine kadar çok sayıda erkeğin fotoğrafları yer alıyor.

Noa Jansma, tacizcileri ile fotoğraf çektirme konusunda önceleri tereddüt yaşamış. Ancak kendisine laf atan bir kişinin önerisine hevesle karşılık vermesi onu rahatlatmış. Noa'ya göre, tacizcilerinin hemen hemen hepsi birlikte fotoğraf çektirme önerisine olumlu yanıt vermiş.