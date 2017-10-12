Tacizci yakalandı, mahalleli linç etmek istedi

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iddiaya göre kendisini spor hocası olarak tanıtıp, küçük yaştaki çocukları taciz eden Erman A.’yı, teknik ve fiziki takip sonucu Çiçek Mahallesi 1637 sokakta yakalayarak gözaltına aldı. Cezaevi firarisi olduğu öğrenilen ve üzerinde başkası adına hazırlanmış sahte kimlik çıkan Erman A.’nın 10 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı.

Erman A., Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi’nde yapılan sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere Bozyaka’daki Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Bu arada sosyal medyada Erman A.’nın yakalanma anına ilişkin görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde Erman A.’nın Çiçek Mahallesi’nde saklandığı evde yakalanırken mahalle sakinleri tarafından dövülmeye çalışıldığı görülüyor.