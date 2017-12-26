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    Tacizci tostçunun izi 1400 kilometre uzakta bulundu....

    DHA
    26.12.2017 - 15:55 | Son Güncelleme:

    Diyarbakır merkez Bağlar ilçesinde, kendisini öğretmen olarak tanıtıp 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen Ü.T. (35) İzmir’de yakalandı. Tostçuluk yaptığı belirlenen Ü.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Merkez Bağlar İlçesi 5 Nisan Mahallesi’nde, 10 Aralık tarihinde meydana gelen olayda marketten evine dönen 11 yaşındaki E.K., kendisini öğretmen olarak tanıtan kişinin elinden kaçarak kurtuldu.

    E.K.’nin yaşadıklarını yakınlarına anlatmasıyla polis geniş çaplı araştırma başlattı.

    AYNI SOKAKTA TOSTÇULUK YAPIYORMUŞ

    Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, olayın yaşandığı sokaktaki güvenlik ve MOBESE kameralarını inceleyerek şüphelinin aynı sokakta tostçuluk yapan Ü.T olduğunu belirledi.

    5. ŞEHİRDE YAKALANDI

    Ü.T.’nin izini süren polis önce Elazığ, sonra da Batman, Düzce, İstanbul’a gittiğini belirledi.

    Ü.T.’nin İzmir’de olduğunun belirlenmesi üzerine Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğü İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü ile bağlantı kurdu.

    Ü.T., İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü ile yapılan koordineli operasyonla yakalanarak Diyarbakır’a getirildi.

    BİR KIZ ÇOCUĞUNU DAHA TACİZ ETMİŞ

    Bir kız çocuğunun daha cinsel istismar şüphelisi olduğu belirlenen Ü.T. emniyetteki sorgusunun ardında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

     

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