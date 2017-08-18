Tacizci olduğu söylenen kişiyi tekme tokat dövdüler

Olay geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesinde kentin en işlek caddesi Atatürk Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre Antalya’ya dedelerinin yanına tatile gelen iki genç kız Üçkapılar karşısındaki Karakaş Camii önünde engelli bir kadın takıcıdan ürün bakmak için durdu. Bu sırada kızlardan biri yanlarındaki şahsın, ablasının mini eteğinin altından kamerayla görüntü almaya çalıştığını iddia ederek çığlık atmaya başladı. Olayı ilk başta kapkaç zanneden görgü tanıklarına göre panikleyen genç, elinde siyah bir çanta ve kamerayla kaçmaya başladı. Vatandaşlar şahsın peşine düşerken, ayakkabısının teki ayağından fırlayan genç bir vatandaşın çelme takmasıyla olay yerinden yaklaşık 100 metre ileride, bir rögar kapağının yanında yere düşürüldü.





Polis tacizci olduğu iddia edilen kişinin kamerasının hafıza kartını aradı...

Olaya şahit olan ve durumu öğrenen kadınlı erkekli esnaf ve vatandaş şüpheliye yumruk atıp darp etmeye başladı. Bazı vatandaşlar ise gencin önüne geçerek engellemeye çalıştı. Bu arada olay yerine polis çağrıldı. Kelepçelenerek gözaltına alınan şüpheli, şikayetçi kızlarla birlikte polis merkezine götürüldü. Polis tarafından olay yerine çağrılan ASAT görevlileri rögar kapağını açtı. Gencin kapaktan içeri attığı iddia edilen hafıza kartı ise bulunamadı.

Gözaltına alınan şüphelinin ifadesinde D. isimli kızı çok beğendiğini kamerasında sim kart olmadığı için cep telefonuyla görüntüleri çekmeye çalıştığını ancak yanındaki kızın durumu fark edip kendisine vurması ve bağırması üzerine kaçtığını, kamerayı rögara atmak istediğini ancak sığmadığı için atamadığını söylediği öğrenildi. İfadesi alınan ve daha önce suç kaldı bulunmayan şüphelinin, kamera, cep telefonu ve sim kartının savcılık talimatıyla siber suçlar tarafından inceleneceği bildirildi.