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    Öğretmene cinsel istismardan 15 yıl, 7 ay hapis cezası

    DHA
    11 Ağustos 2017 - 08:00Son Güncelleme : 11 Ağustos 2017 - 08:04

    MANİSA'da öğrencisine 5 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan öğretmen 43 yaşındaki C.G., 15 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

    Bir üniversitede okuyan ve şu anda 20 yaşında olan D.C., 28 Nisan 2016 tarihinde İzmir'in Sabuncubeli Mevkii yakınlarında seyir halindeki bir otomobilden atlayarak jandarmaya sığındı. D.C., jandarmadaki ifadesinde, 2015 yılında mezun olduğu Manisa Hasan Türek Anadolu Lisesi'ndeki Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni C.G.'nin kendisini darp ettiğini ileri sürdü. Olay yerinin İzmir ili sınırlarında kalması üzerine İzmir Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilen D.C., öğretmen C.G.'den şikayetçi oldu. Beş gün sonra bu defa Manisa Cumhuriyet Savcılığı'na giden D.C., öğretmen C.G.'nin kendisine 2011 yılından bu yana cinsel istismarda bulunduğunu belirtip, bir kez daha şikayetçi oldu. 

    D.C., C.G.'nin yaşadıklarını ailesine anlatmakla kendisini tehdit edip, mezun olmasından sonra da zorla İstanbul'dan Manisa'ya getirip, cinsel istismara devam ettiğine dilekçesinde yer verdi. Evli ve engelli bir çocuk babası olan öğretmen C.G. hakkında, Manisa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü de idari soruşturma başlattı. C.G., hakkındaki idari soruşturma kapsamında 13 Mayıs 2016'da görevinden uzaklaştırıldı. Öğretmen C.G., açılan davanın 21 Şubat 2017 tarihindeki ilk duruşmasında tutuklandı.

    TAHLİYESİNİ İSTEDİ

    Bugün tekrar hakim karşısına çıkan C.G., suçsuz olduğunu öne sürerek, tahliyesini ve beraatini istedi. Mahkeme heyeti, C.G.'yi 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 12 yıl 6 ay, hürriyetini tahdit ve tehdit suçundan 3 yıl 1 ay olmak üzere toplam 15 yıl, 7 ay hapis cezasına çarptırdı.

    Duruşmayı izleyen Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri ve dışarıda sonucu bekleyen D.C., kararı sevinçle karşıladı.

    Etiketler: kadın istismarı , istismarcı öğretmen , istismar
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