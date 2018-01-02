Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Tacizci diye dövülen gençten suç duyurusu

    Tacizci diye dövülen gençten suç duyurusu

    DHA
    02.01.2018 - 20:03 | Son Güncelleme:

    Sakarya'nın Akyazı ilçesinde geçen pazar, ’tacizci’ denilerek yaklaşık 30 kişi tarafından linç edilmek istenen ve polis tarafından kurtarılıp, gözaltına alınan Ü.Ö. (30), serbest kaldı. Ü.Ö., kendisine saldıranlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

    Akyazı’da geçen pazar günü saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, Ü.Ö. çarşıda yürürken kendisini tacizci sanan bazı kişilerin yönlendirmesiyle yaklaşık 30 kişi tarafından dövüldü. Linç girişimine uğrayan Ü.Ö., güçlükle bir pasaja sığınırken, kendisine yardım eden vatandaşlarca çağrılan polis ekiplerine teslim edildi ve gözaltına alındı.

    Polis merkezindeki ifadesinin ardından serbest bırakılan Ü.Ö., Akyazı Devlet Hastanesi’ne giderek darp raporu aldı. Aldığı darbelerle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ü.Ö., daha sonra Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek kendisine saldıranlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

    Tacizci diye dövülen gençten suç duyurusu

    Olayı anlatan Ü.Ö., "Yolcu minibüsünden indim ve çarşı merkezinde yürümeye başladım. Bir anda yaklaşık 30 kişilik bir grup üzerime gelmeye başladı. ’Bu tecavüzcü’ diyerek bana saldırmaya başladılar. Bunu duyan esnaf ve vatandaşların bir kısmı da onlara inanarak bana saldırdı. ’Ben yapmadım’ dedim ama inandıramadım. Bir pasaja sığındım, burada beni duyarlı vatandaşlar kurtardı ve polise teslim ettiler. Duyarlı vatandaşlardan Allah razı olsun, onlar sayesinde ölümden kurtuldum. Beni linç etmek isteyenlerle yargı önünde hesaplaşacağım. Ben söylendiği gibi biri değilim" diye konuştu.

    Etiketler: sakarya
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri