Tacizci avı: Linçten polis kurtardı

Adıyaman'da bir kız çocuğunu taciz ettiği öne sürülen kişi, vatandaşlarca darp edildi.



İddiaya göre, Sümerevler Mahallesi'nde yaşayan 7 yaşındaki kız çocuğunun, bir ayakkabı boyacısı tarafından taciz edildiği öne sürüldü. Bunun üzerine olayı duyan mahalle sakinleri bir araya gelerek, şüpheliyi aramaya başladı.

DARP EDİLDİ

Vatandaşlar, Tekstil Camii yakınlarında karşılaştıkları ayakkabı boyacısı M.G'yi (20) darp etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. M.G, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



