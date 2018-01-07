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    Tacizci avı: Linçten polis kurtardı

    AA-İHA
    07.01.2018 - 21:26 | Son Güncelleme:

    Adıyaman’da, 7 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şahsı, linç etmek isteyen mahalle sakinlerinden polis kurtardı. Tekme tokat dövülen şahıs hastaneye kaldırıldı.

     Adıyaman'da bir kız çocuğunu taciz ettiği öne sürülen kişi, vatandaşlarca darp edildi.

    İddiaya göre, Sümerevler Mahallesi'nde yaşayan 7 yaşındaki kız çocuğunun, bir ayakkabı boyacısı tarafından taciz edildiği öne sürüldü. Bunun üzerine olayı duyan mahalle sakinleri bir araya gelerek, şüpheliyi aramaya başladı.

    DARP EDİLDİ

    Vatandaşlar, Tekstil Camii yakınlarında karşılaştıkları ayakkabı boyacısı M.G'yi (20) darp etti.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. M.G, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Etiketler: linç
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