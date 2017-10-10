Taciz telefonu açınca yakalandı, saldırmaya kalktı!

Çerkezköy’de yaşayan C.K. (55), ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan tutuklu bulunduğu Tekirdağ’daki Cezaevi’nden izinli olarak çıktıktan sonra bir daha gelmeyerek firari duruma düştü. Firari zanlı, 15 yaşındaki bir kıza telefonla tacizde bulununca genç kız durumu ailesine bildirdi. Ailenin Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne yaptığı şikayetin ardından mesaj atılan telefon takibe alındı.

Bir süre sonra da C.K. kaldığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Başlatılan soruşturma kapsamında C.K.’nın cezaevi firarisi olduğu belirlendi.



Geceyi Gazi Polis Merkezi’nde gözaltında geçiren C.K., polisteki ifadesinin ardından Çerkezköy Adliyesi’ne çıkarıldı. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen C.K. tutuklandı.



Polis nezaretinde tutuklu kalacağı Tekirdağ Kapalı Cezaevi’ne sevki sırasında C.K., kendisini görüntüleyen gazetecilere hakaretler edip saldırmak istedi. C.K.’nın hakkında 6 yıl kesinleşmiş cezasının bulunduğu öğrenildi.