Taciz skandalında yeni gelişme!

Alsancak'ta arkadaşlarıyla buluşup oturduktan sonra evlerine gitmek için yürümeye başlayan 19 yaşındaki Derya Kılıç ile 22 yaşındaki Seray Gürer'e, yanlarına yaklaşan motosikletli kişi elle tacizde bulundu. Duruma tepki gösteren Derya Kılıç ve Seray Gürer, yolda karşılaştıkları resmi üniformalı polislerden yardım istedi. Ancak bu sırada iki arkadaş polisten ummadıkları bir tepki aldı. İddiaya göre polislerden biri, "Size bu kılıkla az bile yapmışlar. Halinize bakın" ifadesini kullandı. Bu sözlere tepki gösteren Derya Kılıç, bu kez polis memurunun saldırısına uğradı. Daha önce geçirdiği trafik kazasında ayağı kırılan Derya Kılıç'ı yere yatıran polis, tekme de atıp, vurmayı sürdürdü. Güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan saldırının ardından Kılıç ve Gürer polisten de şikayetçi oldu.







POLİSLER HAKKINDA İŞLEM

Polisler hakkında inceleme başlatılması talimatı veren İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, olayı tüm ayrıntılarıyla inceleyeceklerini, kesinlikle böyle bir davranışa izin vermeyeceklerini söyledi. Aşkın'ın talimatıyla motosikletli iki kişinin bulunması için Ahlak Büro Amirliği ekipleri ve asayiş ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Genç kızların tacize uğradığı cadde üzerindeki 120 işyerinden alınan 240 saatlik güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, önce motosikletin plakasız olduğunu ve markasını belirledi. Ekiplerin ulaştığı güvenlik kameralarında ise motosikletlilerden Onur G.'nin, Derya Kılıç'ı eliyle taciz ettiği belirlendi.

TACİZCİ İTİRAF ETTİ

Caddeden geçen motosikletleri araştıran ekipler cinsel saldırıyı gerçekleştiren motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan kişinin eşkali üzerinden kimlik taraması yaptı. Kimlikleri belirlenen şüphelilerin evlerine operasyon düzenlendi. Bornova'nın Altındağ semtinde yakalanan motosiklet sürücüsü 24 yaşındaki Onur G. ile arkasında oturan aynı yaştaki S.Ç. gözaltına alınarak Ahlak Büro Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Burada sorguya alınan Onur G., Derya Kılıç'a elle tacizde bulunduğunu itiraf etti. Arkasında bulanan arkadaşı S.Ç. de tacizi Onur G.'nin yaptığını söyledi. Bunun üzerine S.Ç. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Onur G. adliyeye sevk edildi. Onur G. adliyede savcılık sorgusunun ardından salıverildi.