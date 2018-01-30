Taciz sanığı öğretmene iyi hal indirimi

Diyarbakır 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen davanın 5’inci celsesine sanık A.B. katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada Cumhuriyet savcısı, bir önceki celse açıkladığı esas hakkındaki görüşünü tekrarladı, hakkında ’cinsel taciz’ suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan A.B.’nin 12 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanık A.B.’yi ‘Sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı’ suçundan, önce iki kez ceza artırımı yaparak 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, daha sonra sanığın geçmişi, yargılama sürecinde gösterdiği davranışı ve cezanın geleceği üzerindeki etkisini dikkate alarak, iyi hal indirimi yapıp, cezayı 4 yıl 8 ay 7 güne indirdi. A.B., olayın basında yer almasının ardından Kulp Kaymakamlığı tarafından idari soruşturma açılarak, açığa alınmıştı.