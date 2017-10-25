‘Taciz’ oturumunda kadınlara çağrı yapıldı

AP’de cinsel saldırı ve tacizlerin acil gündem maddesi olarak tartışmaya açılması talebi sonrası düzenlenen oturumda konuşan Avrupa Komisyonu’nun Ticaretten Sorumlu Komiseri Cecilia Malmstrom, “Sessiz kalışı ve kabullenmeyi reddediyoruz. Bu sorunu ortadan kaldırmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Cinsel saldırı ve tacizlerin Avrupa Birliği yasalarına göre suç olarak kabul edildiğini aktaran Malmstrom şöyle konuştu:

“Fakat saldırı ve tacize maruz kalanlar sessizliğini koruyor. Bu saldırıları dile getirmiyor, reddetmiyor ve saldırganlara karşı suç duyurusunda bulunmuyorlar.”

YÜZYILLARDIR DEVAM EDİYOR

Genel Kurulda başlarından daha önce bir cinsel saldırı, taciz veya laf atma şeklinde olaylara rastlamış kadın ve erkek üyelerin mutlaka olduğuna değinen Malmstrom, “Bu olay sadece “MeToo” (Ben de) kampanyasıyla başlamış değil. Yıllardır, yüzyıllardır karşılaştığımız bir fenomen. Parlamentodaki erkek üyelerin de bu utanca karşı durmaları ve tacize uğrayan kadın çalışanları ve meslektaşlarını desteklemelidir” dedi.

BİRLİKTE SON VERMELİYİZ

Genel Kurulda söz alan AP’nin Fransız üyesi Elisabeth Morin-Chartier, tacize uğrayan kadınların içerisinde bulundukları alay edilme ve utanç kapanından kurtarılması gerektiğini belirterek “Hepimiz, hep birlikte bu sorunu görmezden gelmeye son vermeliyiz” dedi.

İngiliz üye Julie Girling, parlamento içerisinde tacize uğrayanların sayısının bilinmediğini belirterek, sessizliğe son vermek isteyen çalışanlara ofisinin kapısının açık olduğunu söyledi.

AP DIŞINDA HEYET OLUŞTURULSUN

AP üyeleri, parlamento ve bağlı kurumlarda taciz ve saldırı iddialarını araştırmak amacıyla yetkili bir komitenin kurulması ve iddiaları değerlendirmek üzere AP dışından bir heyetin soruşturma düzenlemesi gerektiğini belirtti.

Konuşmacılar, taciz ve sarkıntılıkları önlemek amacıyla parlamentoda çalışan danışman ve diğer görevlilerin, çalışma şartlarının iyileştirilmesi çağrısında da bulundu.

HOCAM BENİ TACİZ ETTİ

AP’nin İtalyan üyesi Eleonora Forenza, 19 yaşındayken, 70 yaşındaki üniversite hocası tarafından taciz edildiğini aktararak cinsel saldırı ve tacizlere karşı daha etkili önlemlerin gündeme alınmasını istedi.

Son dönemde AP ve bağlı kurumlarda cinsel saldırı, tecavüz ve tacizlerin yaşandığına dair çok sayıda iddia, gündeme gelmişti.

AP’deki, işyerlerinde her türlü taciz ve yıldırma olaylarını incelemek amacıyla daha önce kurulan komisyonun bu iddiaları da incelemeye aldığı belirtilirken şimdiye kadar herhangi bir başvurunun olmadığı açıklandı.

Avrupa Birliği kurumlarında cinsel taciz ve saldırılara son vererek sorumlularını cezalandırmayı hedefleyen bir karar tasarısı AP Genel Kurulunda yarın oylanacak.