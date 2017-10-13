Taciz mağduru oyuncu: "Ülkemde fahişe ilan edildim"

Korku filmlerinin önde gelen yönetmenlerinden Dario Argenton'un kızı olan Asia Argento, sinema dünyasından birçok ünlü kadına cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıkan Harvey Weinstein'in, 21 yaşındayken kendisine tecavüz ettiğini açıklamıştı.

New Yorker'a önceki gün bir söyleşi veren 42 yaşındaki Argento, Gwyneth Paltrow ve Angelina Jolie gibi oyuncuları da taciz ettiği ortaya çıkan Weinsteinin tecavüzüne, 1997 yılında Fransa'daki bir otel odasında uğradığını anlatmıştı.

Miramax film stüdyolarının verdiği bir partideyken Weinstein’ın kendisini boş bir odaya götürdüğünü ve ondan masaj yapmasını istediğini ifade eden Argento, "Daha sonra durumun farkına vardım ve ondan durmasını istedim. Ancak ona direnemedim" diyerek, başından geçenleri şöyle anlatmaya devam etti:

"Tam bir kabustu. Bu olay 1999 yılında vizyona girecek olan filmimden önce başıma geldi. Bana hep hediyeler gönderiyor ve ona yakın olmazsam kariyerimi mahvedeceğini söylüyordu. Onu her gördüğümde kendimi küçük, aptal ve zayıf hissediyordum. Çünkü tecavüzden sonra o kazandı."

Sosyal medya hesaplarından da bu açıklamalarını paylaşan Argento, destek gördüğü kadar sert eleştirilere ve suçlamalara da maruz kaldı.

Ünlü isme destek veren birçok kadın ve erkek, ABD başta olmak üzere tüm dünyada herkesin Harvey Weinsteine karşıyken, İtalya'da ise herkesin mağdur Asia Argentoya karşı olmasının utanç verici, tiksindirici ve maskülen bir tavır olduğunu yazdı.

ABDli aktris Jessica Chastain de, Argento ve diğer mağdur kadınlara sosyal medya hesabından destek vererek, onların yalnız olmadığını ifade etti.

İtalyan yazar, senarist ve gazeteci Barbara Alberti, hemcinsi Asia Argentoya karşı sosyal medyada tecavüzün devam ettiğini dile getirerek, bunun derhal durdurulması çağrısı yaptı.

Asia Argento'ya tepki gösterenler ise, kariyerini mahvetmemek için tecavüze direnmediğini ve sonrasında 21 yıldır suskun kaldığını öne sürerken, bazı sosyal medya kullanıcıları Argento'yu fahişe olmakla itham etti.

ARGENTO: O CANAVARDAN KORKUYORDUK

Argento da eleştirilere, Korktuğum için açıklamadığım, 21 yaşında bir genç kızken uğradığım tecavüzden dolayı sadece İtalyada suçlu ve fahişe ilan edildim. Tecavüzden kaçmayarak bunu aranmakla suçlandım. Hayal kırklığına uğradım, üzgünüm diye karşılık verdi.

Sosyal medya hesaplarından açıklamalarda bulunan Argento, "Beni fahişe olmakla suçlayan tüm İtalyanlara: korktuğu için konuşamayan tüm kadınların sorumlusu sizin gibi insanlardır. Hepimiz bunları 20 yıl sonra ortaya çıkardık çünkü dünyanın en güçlü adamlarından biri olan o canavardan (Harvey Weinstein) korkuyorduk. Sadece ben mi fahişeyim?" sözleriyle isyanını sürdürdü.