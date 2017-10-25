Taciz karesi

Dizilerle adını duyuran Heather Lind fotoğrafın altına yazdığı açıklamada, 4 yıl önce yeni bir televizyon programı için eski ABD Başkanı George H. W. Bush (Baba Bush) ile bir araya geldiğini ve paylaştığı fotoğraf çekildiği sırada tacize uğradığını belirtti.

PİS ŞAKA YAPTI

“Başkan elimi sıkmadı. Tekerlekli sandalyesinden arkama dokundu. Bana pis bir şaka yaptı” diyen Lind, taciz anını Bush’un eşi Barbara Bush’un gördüğünü vurguladı. Ayrıca bir güvenlik görevlisinin kendisini “Başkan’ın yanında durmayın” diye uyardığını kaydetti. Bush’un sözcüsü olayı “şaka girişimi” olarak nitelendirerek,“Başkan Bush, Sayın Lind’i incittiyse içtenlikle özür diler” ifadesine de yer verdi.