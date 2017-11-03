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    Taciz iddiaları istifa getirdi

    Hürriyet Haber
    03.11.2017 - 00:12 | Son Güncelleme:

    İNGİLTERE Savunma Bakanı Michael Fallon, parlamentoda patlak veren cinsel taciz skandalı sürerken, geçmiş bazı davranışlarının makamının gerektirdiği yüksek standartlara erişmediğini söyleyerek istifa etti.

    Fallon, 2002 yılında bir kadın radyo sunucusunun dizini ellediği için geçen hafta özür dilemişti. Fallon, Başbakan Theresa May’a yolladığı mektupta taciz iddialarına işaret ederek “Bu iddiaların pek çoğu doğru değildir ancak ben geçmişte, temsil etmek onurunu taşıdığım silahlı kuvvetlerin gerekli kıldığı yüksek standartların altına düştüğümü kabul ediyorum” dedi. Başbakan Theresa May de kararı olumlu karşıladığını açıklayarak, “Kamu görevi yapan diğer herkese örnek olması açısından da” bu istifanın önemli olduğunun altını çizdi.

    Etiketler: Michael Fallon , İngiltere , gazetehaberleri
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