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    Taciz iddiaları ‘işinden etti’!

    DIŞ HABERLER
    10.10.2017 - 01:16 | Son Güncelleme:

    Oscar ödüllü ABD’li yapımcı Harvey Weinstein’ın kendi adını taşıyan Weinstein Company yapım şirketinden kovuldu.

    65 yaşındaki Weinstein, aralarında Ashley Judd gibi ünlü Hollywood yıldızlarının da bulunduğu 8 kadına cinsel taciz iddialarıyla gündeme gelmişti. Weinstein’ın kendisi hakkındaki bazı şikâyetleri maddi yollarla örtbas ettiği ortaya çıkmıştı.

    Harvey Weinstein, “Ucuz Roman”, “Âşık Shakespeare” “İngiliz Hasta” gibi gişede başarılı olmuş ya da Oscar almış filmlerin yapımcıları arasında yer almıştı ve sektörün bir dönem en başarılı yapımcılarından biri olarak görülüyordu.

    ARTIK KARDEŞİ BAŞKAN

    Ünlü yapımcı, şirketin yönetim kurulu eşbaşkanlığını yürütüyordu. Çıkarılmasıyla, kardeşi Bob Weinstein şirketin
    tek yönetim kurulu başkanı oldu. 

    Etiketler: gazetehaberleri , oscar , Harvey Weinstein
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