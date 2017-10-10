Taciz iddiaları ‘işinden etti’!

65 yaşındaki Weinstein, aralarında Ashley Judd gibi ünlü Hollywood yıldızlarının da bulunduğu 8 kadına cinsel taciz iddialarıyla gündeme gelmişti. Weinstein’ın kendisi hakkındaki bazı şikâyetleri maddi yollarla örtbas ettiği ortaya çıkmıştı.

Harvey Weinstein, “Ucuz Roman”, “Âşık Shakespeare” “İngiliz Hasta” gibi gişede başarılı olmuş ya da Oscar almış filmlerin yapımcıları arasında yer almıştı ve sektörün bir dönem en başarılı yapımcılarından biri olarak görülüyordu.

ARTIK KARDEŞİ BAŞKAN

Ünlü yapımcı, şirketin yönetim kurulu eşbaşkanlığını yürütüyordu. Çıkarılmasıyla, kardeşi Bob Weinstein şirketin

tek yönetim kurulu başkanı oldu.