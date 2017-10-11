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    Taciz ateşi açan 2 PKK’lı etkisiz hale getirildi!

    HAKKARİ, (DHA)
    11.10.2017 - 11:14 | Son Güncelleme:

    Hakkari’nin Çukurca İlçesi’nin kırsal kesiminde, güvenlik güçlerine taciz ateşi açan 2 PKK’lı terörist, etkisiz hale getirildi.

    Hakkari Valiliği, dün Çukurca İlçesi Güven Dağı batısındaki Kovan Dağı’nda bulunan Hudut Birliğine bölücü terör örgütü mensuplarınca taciz atışı açıldığını belirtti. Açıklamada, atışın yapıldığı bölgenin ateş altına alındığı ve 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi.

     

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    Etiketler: terörle mücadele , Hakkari , Çukurca
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