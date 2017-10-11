Taciz ateşi açan 2 PKK’lı etkisiz hale getirildi!

İşte İstanbul'un en 'değerli' mahallesi
Yahya Kemal Beyatlı’ya şiirler yazdıran, Münir Nurettin Selçuk’u aşka getiren, sarayların ve ormanların gölgesi altında on yıllardır Boğaz’ın en korunaklı ve en naif köyü olmayı başaran, sokaklarında...
Hakkari Valiliği, dün Çukurca İlçesi Güven Dağı batısındaki Kovan Dağı’nda bulunan Hudut Birliğine bölücü terör örgütü mensuplarınca taciz atışı açıldığını belirtti. Açıklamada, atışın yapıldığı bölgenin ateş altına alındığı ve 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi.
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