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    Tacı geri alınan Itır Esen'e tazminat davası açtılar

    Damla GÜLER / Hürriyet
    28.09.2017 - 14:56 | Son Güncelleme: 28.09.2017 - 15:48

    15 Temmuz ile ilgili attığı tweet sebebiyle tacı geri alınan Miss Turkey 2017 birincisi Itır Esen hakkında, 15 Temmuz gazileri suç duyurusunda bulundu. Ayrıca 15 Temmuz gazisi 33 kişi Esen hakkında 1’er kuruştan 33 kuruşluk tazminat davası da açtı.

    Miss Turkey 2017 birincisi Itır Esen’in tacı 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde attığı tweet yüzünden geri alınmıştı. Tweet ortaya çıktıktan sonra büyük tepki çeken Itır Esen hakkında 15 Temmuz gazisi 33 kişi 1’er kuruştan 33 kuruşluk tazminat ve ceza davası açtı. Tacı geri alınan Itır Esene tazminat davası açtılar
    Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek suç duyurusunda bulunan 15 Temmuz gazileri adliye önünde kısa bir basın açıklaması yaptı. Grup adına açıklamayı okuyan gazi Avukat Ateş Öcal, “Itır Esen adlı gencimiz Twettir hesabından yaptığı paylaşımda İslam’ın en yüce değerlerinden olan şehitliğe, şehadete, o yolda bu topraklara dökülen aziz kanlara iğrenç aşağılık bir hakarette bulunmuştur” dedi.

    AMACIMIZ CEZA VERMEK DEĞİL, ÖĞRETMEKTİR

    Bir Müslüman olarak Allah’ın safında olmanın görevleri olduğunu söyleyen Öcal, “Itır Esen gibi İslamiyeti, şehadeti bilmeyen cahil bırakılmış gençlerimize İslamı öğretmek, anlatmaktır. Bu sebepten bugünkü manevi tazminat davamızın değerini en küçük para birimimiz olan 1 kuruş olarak açıyoruz. Çünkü amacımız para değildir. Amacımız ceza vermek, kızmak da değildir. Amacımız öğretmektir” dedi.

    Avukat Ateş Öcal savcılığa sunduğu suç duyurusu dilekçesinde ise, Esen’in paylaşımı yüzünden 15 Temmuz gazisi olan müvekkillerinin derin üzüntü duyduklarını belirtti. Avukat Öcal, Esen’in “hakaret” suçundan cezalandırılmasını istedi.

    Etiketler: ıtır esen , MISS Turkey , tazminat davası
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