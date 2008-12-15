Sezonun ortasÄ±na Ã§ok yaklaÅŸmÄ±ÅŸken tam altÄ± takÄ±mÄ±n ÅŸampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ±nÄ±n iÃ§inde olmasÄ± ligimiz adÄ±na ne kadar heyecanlÄ± gÃ¶zÃ¼kÃ¼yor. Avrupa Ligâ€™leri arasÄ±nda puan durumuna bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda en Ã§ekiÅŸmeli ve zevkli gÃ¶zÃ¼ken lig bizimki. Ama gelin gÃ¶rÃ¼n ki bu keyif futbolda kendini gÃ¶stermiyor, ligin tepesindeki takÄ±mlarÄ±n hiÃ§birinin performansÄ± ortalama bir Avrupa takÄ±mÄ±nÄ± zorlamaz bile. Bu sezon Galatasarayâ€™Ä±n oynadÄ±ÄŸÄ± birkaÃ§ Avrupa maÃ§Ä± hariÃ§ Avrupa ÅžampiyonasÄ±â€™nÄ±n yarÄ±finalisti bir Ã¼lke iÃ§in yÃ¼zkarasÄ± bir boÄŸuÅŸma iÃ§indeyiz.Â

Bu yarÄ±ÅŸÄ±n iÃ§inde FenerbahÃ§eâ€™nin bile hala iddialÄ± durumda olabilmesi bu durumun en bÃ¼yÃ¼k kanÄ±tÄ±. SarÄ± lacivertliler Antalyaspor karÅŸÄ±sÄ±na SelÃ§uk ve Semihâ€™ten yoksun kadrosu ile Ã§Ä±ktÄ±. Seyirci son tatil gÃ¼nÃ¼nÃ¼ futbolcularla paylaÅŸmak istemedi gibi, stadda derin boÅŸluklar vardÄ±. Dinamo Kiev maÃ§Ä±ndaki anlamsÄ±z oyun ve Avrupaâ€™ya erken veda kombinelerine para Ã¶demiÅŸ taraftarlarÄ± bile stada getirmedi.Â

Edip Uras yazÄ±yor

SÃ¼per Lig kalitesinde bir maÃ§ oldu. Antalyasporâ€™lu Volkanâ€™Ä±n gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ takÄ±mÄ± adÄ±na Ã§ok saÃ§ma kÄ±rmÄ±zÄ± kart, FenerbahÃ§eâ€™ye yine eksik bir rakiple uzun sÃ¼re oynama lÃ¼ksÃ¼nÃ¼ verdi, ikinci yarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda televizyonlarÄ±nÄ± aÃ§anlar, sahadaki oyuncularÄ± saymadÄ±larsa Antalyasporâ€™un eksik olduÄŸunu zor anlamÄ±ÅŸlardÄ±r.Â

Klasik savunma dÃ¶rtlÃ¼sÃ¼nÃ¼n Ã¶nÃ¼nde FenerbahÃ§eâ€™de Josico ve Emre vardÄ±. Kievâ€™de iÅŸe yaramayacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ KazÄ±mâ€™a da ilk onbirde yer vermiÅŸti Aragones. UÄŸur Boral solda, isteksiz gÃ¶zÃ¼ken Alexâ€™in hemen Ã¶nÃ¼nde de artÄ±k iyiden ÅŸaÅŸkÄ±n ve hatta panik Guiza oynadÄ±.

MaÃ§tan akÄ±lda kalanlar; Guizaâ€™nÄ±n â€˜gol imzasÄ±â€™ okÃ§u hareketi yerine golÃ¼ attÄ±ktan sonraki ÅŸaÅŸkÄ±n sevinci, Antalyasporâ€™un FenerbahÃ§e kalesini yokladÄ±ÄŸÄ± ender anlardan birinde attÄ±ÄŸÄ± ve ofsayt diye sayÄ±lmayan gol, FenerbahÃ§eâ€™nin verilmeyen bariz bir penaltÄ±sÄ±, hem Lugano hem de Eduâ€™nun sarÄ± kart gÃ¶rerek devre arasÄ± tatiline erken girmesi,Â Aragonesâ€™in yaptÄ±ÄŸÄ± ve futbolculara uzun sÃ¼re yeni pozisyonlarÄ±nÄ± birbirlerine sorduran deÄŸiÅŸiklikleri, Alexâ€™in baÅŸÄ± Ã¶nÃ¼nde oyundan Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±, Guizaâ€™nÄ±n cezasahasÄ± Ã¶nÃ¼nden Ã§ektiÄŸi mÃ¼thiÅŸ ÅŸutun taÃ§a gitmesi.

â€˜Bitse de gitsekâ€™ havasÄ±nda oynadÄ±ÄŸÄ± maÃ§tan Ã¼Ã§ puan Ã§Ä±karan FenerbahÃ§e skorun da etkisiyle â€˜iyiâ€™ gÃ¶zÃ¼ktÃ¼, oysa takÄ±mdaki genel kopukluk, seyircilerin keyifsizliÄŸi, ÅŸampiyonluÄŸa oynanmasÄ±na raÄŸmen ÅžÃ¼krÃ¼ SaracoÄŸluâ€™na hakim huzursuz hava neredeyse elinizle dokunulacak kadar gerÃ§ekti. â€˜Cuma gÃ¼nÃ¼ Konya maÃ§Ä±, sonrasÄ± Allah kerimâ€™ yÃ¶netimin altyazÄ±lÄ± bayram mesajÄ± gibi kaldÄ± stadda maÃ§ sonrasÄ±.Â

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ±mÄ±z ne dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor bilemiyoruz ama 6 takÄ±mÄ±n iÃ§inde olduÄŸu bir ÅŸampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ± keyif vermekten Ã§ok endiÅŸelendiriyor insanÄ±. Oynanan futbolun kalitesi diÄŸer senelere gÃ¶re Ã§ok ama Ã§ok dÃ¼ÅŸÃ¼k. Hakem yanÄ±lgÄ±larÄ± Ã¶zellikle son haftalarda inanÄ±lmaz boyutlara ulaÅŸtÄ±. Pamuk ipliÄŸine baÄŸlÄ± puan kapÄ±ÅŸmalarÄ± (futbol maÃ§larÄ± demeyelim) daha alt liglerde sÃ¼rekli yaÅŸanan ve artÄ±k normal karÅŸÄ±lanan futbol ÅŸiddetini malesef SÃ¼per Ligâ€™imize taÅŸÄ±yabilir. Ã‡ok dikkatli olmalÄ±yÄ±z yoksa bizim ligimiz de Guizaâ€™nÄ±n ÅŸutu gibi taÃ§Ä± boylayabilir.