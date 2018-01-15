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    Tabutunun başında gözyaşlarına boğuldular

    İhsan YALÇIN -İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL, (DHA)
    15.01.2018 - 14:57 | Son Güncelleme:

    BEŞİKTAŞ’ta 6'ncı kattan düşerek ölen üniversiteli Hazal Akyürek’in cenaze töreninde gözyaşları adeta sel oldu. Annesi, kardeşi ve arkadaşları tabuta sarılıp Hazal için ağladı. Hazal, Kasımpaşa’da toprağa verildi.

    Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi 2’nci sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Hazal Akyürek, Beşiktaş’ta dün 6'ncı kattaki evin penceresinden sır bir şekilde düşerek hayatını kaybetti. Bugün Hazal Akyürek için Zincirlikuyu Camii’nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene Hazal’ın ailesi, yakınları ve üniversite arkadaşları katıldı. Hazal’ın babası Sayit Akyürek cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

    TABUT BAŞINDA GÖZYAŞI DÖKTÜLER

    Hazal’ın annesi Özlem Akyürek kızının tabutuna sarılıp "Annem, yavrum, güzel kızım, mis kokulum" diye gözyaşı döktü. Bu anlarda cenazeye katılanlar duygulu anlar yaşadı. Hazal’ın kız kardeşi Zeynep ablasının tabutunun başından biran olsun ayrılmadı. Hazal’ın üniversiteden sınıf arkadaşları da tabut başında gözyaşlarına boğuldu.

    KASIMPAŞA’DA TOPRAĞA VERİLDİ

    Hazal için önce helallik alındı. Sonra da cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Hazal'ın cenazesi Kasımpaşa Kulaksız’daki Zindan Arkası Mezarlığı’nda toprağa verildi. 

     

    Etiketler: balkondan düşen üniversiteli
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