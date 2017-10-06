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    Tabutta bayrağa Bağdat’tan tepki

    Hürriyet Haber
    06.10.2017 - 22:49 | Son Güncelleme:

    Eski Irak Cumhurbaşkanı ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Genel Sekreteri Celal Talabani’nin dün düzenlenen cenaze törenine Bağdat ile Erbil arasındaki bağımsızlık referandumu gerilimi yansıdı.

    Tedavi gördüğü Almanya’nın başkenti Berlin’de geçen salı 84 yaşında hayatını kaybeden Talabani’nin cenazesi dün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Süleymaniye kentinde defnedilirken, tören sırasında Talabani’nin tabutuna 25 Eylül’de düzenlediği bağımsızlık referandumuyla Bağdat’ın şimşeklerini üzerine çeken IKBY’nin bayrağı sarıldı. Irak hükümeti, bu olayı protesto etti.         

    HDP LİDERLERİ KATILDI

    Cenaze törenine Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, Irak Meclis Başkanı Selim el-Cuburi, IKBY Başkanı Mesut Barzani, IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani’nin yanı sıra İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi de katıldı. Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum’a taziye mesajı gönderdi.

    Türkiye’den HDP Eş Başkanı Serpil Kemalbay ve Sözcüsü Osman Baydemir cenazede hazır bulundu. Türkiye’nin Erbil Konsolosu cenazeye katılmazken, Dışişleri Bakanlığı, Hürriyet’in bu konudaki sorularını yanıtsız bıraktı.

    Etiketler: Celal Talabani , Irak , gazetehaberleri
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