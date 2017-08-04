Taburcu olduktan sonra ilk açıklama

Saldırı sonrası kaçan saldırgan ve ona yardım eden kişinin yakalanması için çalışmalar sürerken, hastanede tedavi gören 4 yaralıdan 3’ü daha önce taburcu edildi. Bodrumda özel hastanede tedavi gören Zeynep Molha'da bugün taburcu edildi. Sırtına isabet eden ve kaburgasını kırıp, cildinin altında kalan kurşun ameliyatla çıkarılan Zeynep Molho’nun sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen eşi Jess Molho,"Kalıcı bir rahatsızlığı yok, ancak bir süre Bodrum’da dinlenmesi gerekiyor, olayın şokunu atlattı. Şu anda kendisi açıklama yapmak istemiyor. İlgi gösteren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Bunun günahı asla ödenemez

Ünlü sunucu Jess Molho'nun eşi Zeynep Molho sosyal meya hesabından açıklamada bulundu. Taburcu olduktan sonra, teşekkür etmek için paylaşım yapan Molho; iyi olduğunu ve herkese çok teşekkür ettiğini belirttiği notunu böyle paylaştı.

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