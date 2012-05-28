TabularÄ± yÄ±kan geliÅŸme

SETUR Yunanistan'Ä±n en Ã¶nemli adalarÄ±ndan biri olan Midilli AdasÄ±'nda 40 yÄ±l boyunca YunanlÄ± ortaÄŸÄ± Folli Follie Group ile marina yÃ¶netecek. Setur Midilli AdasÄ±'ndaki marinayÄ± Follie Group bÃ¼nyesindeki Hellenic Duty Free ortaklÄ±ÄŸÄ± ile birlikte iÅŸletecek.

YUNANÄ°STAN KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan Ã¶zelleÅŸtirme kapsamÄ±nda ihalesi yapÄ±lanÂ Mytilene (Midilli) Marina'da KoÃ§ Holding ÅŸirketlerinden biri olan Setur bayraÄŸÄ± dalgalanacak. Yunanistan'Ä±n Midilli AdasÄ±'nda bulunan marina 40 yÄ±l boyunca, yurtiÃ§i ve yurtdÄ±ÅŸÄ± uÃ§ak bilet rezervasyonlarÄ±, seyahat organizasyonlarÄ±, gemi seyahatlerinin yanÄ± sÄ±ra duty free iÅŸletmeciliÄŸi, marinacÄ±lÄ±k, kruvaziyer turizm ve hava taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ± gibi Ã§eÅŸitli alanlarda faaliyet gÃ¶steren Setur ve YunanlÄ± Follie Group bÃ¼nyesindeki Hellenic Duty Free ortaklÄ±ÄŸÄ± ile iÅŸletilecek.

TABULARI YIKAN GELÄ°ÅžMEÂ



Setur'un marina hizmetleri konusundaki Ã¼stÃ¼n deneyimi ile ihaleyi kazanmasÄ± "Ege'de tabularÄ± yÄ±kan bir geliÅŸme" olarak yorumlanÄ±yor. AynÄ± zamanda Setur'un baÅŸarÄ±sÄ± TÃ¼rk - Yunan ekonomi iliÅŸkileri ve turizmde Ege'nin iki yakasÄ±nÄ±n sÄ±kÄ± iÅŸbirliÄŸi yapmasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§masÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§ok Ã¶nemli sayÄ±lÄ±yor.

YUNANÄ°STAN'A BÃœYÃœK YATIRIM



Yunanistan'Ä±n en bÃ¼yÃ¼k Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ adasÄ± olan Midilli AdasÄ±'nda bulunan marinada 220 deniz kapasitesinin yanÄ± sÄ±ra 35 kara park kapasitesi bulunuyor. Marina hizmetleri konusunda yÄ±llarÄ±n tecrÃ¼besiyle faaliyetlerini sÃ¼rdÃ¼ren Setur, Midilli Marina'ya yÄ±llÄ±k 250 bin Euro yatÄ±rÄ±m yapacak. 2012 tarihinden itibaren hizmet vermeye baÅŸlayacak.

EN YETKÄ°LÄ° DUTY FREE ÅžÄ°RKETÄ°



Setur'un Midilli Marina'daki ortaÄŸÄ± ise Folli Follie Group bÃ¼nyesindeki Hellenic Duty Free. 2011 yÄ±lÄ± gerÃ§ekleÅŸen cirosu 1 milyar Euro'nun Ã¼zerinde olan ÅŸirket, Yunanistan'Ä±n yetkili tek duty free ÅŸirketidir. Hellenic Duty Free Yunanistan haricinde Balkan Ã¼lkelerinde de faaliyet gÃ¶stermektedir.

SETAIR ILE TÄ°CARÄ° HAVA TAKSÄ°CÄ°LÄ°K YAPIYOR



SETUR yurtiÃ§i ve yurtdÄ±ÅŸÄ± uÃ§ak bilet rezervasyonlarÄ±, seyahat organizasyonlarÄ±, gemi seyahatlerinin yanÄ± sÄ±ra duty free iÅŸletmeciliÄŸi, marinacÄ±lÄ±k, kruvaziyer turizm ve hava taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ± gibi Ã§eÅŸitli alanlarda faaliyetler yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor. 1990 yÄ±lÄ±nda KoÃ§ Holding'in havacÄ±lÄ±k birimi olarak kurulan, Setur ailesinin en gÃ¶zde isimlerinden Setair ise ticari hava taksi faaliyetlerini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Setair filosunda 10 yolcu kapasiteli 2 adet jet, 9 yolcu kapasiteli 2 adet helikopter ve 8 yolcu kapasiteli 1 adet deniz uÃ§aÄŸÄ± bulunmaktadÄ±r.

30 DUTY FREE MAÄžAZASI Ä°LE HÄ°ZMET VERÄ°YOR



SETUR Duty Free ile tÃ¼m yurda yayÄ±lan havalimanlarÄ±, kara sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ± ve deniz limanlarÄ±nda 15.000 mÂ²'yi aÅŸkÄ±n 30 duty free maÄŸazasÄ± ile gÃ¼mrÃ¼kten muaf maÄŸazalar iÅŸletmeciliÄŸi Setur yÄ±llÄ±k cirosunun Ã¶nemli bir payÄ±nÄ± oluÅŸturmaktadÄ±r.

8 MARÄ°NASINA 4.800 YAT BAÄžLANABÄ°LÄ°YOR



SETUR ailesinin Ã¶nemli isimlerinden biri de Setur Marinas. Marina iÅŸletmeciliÄŸinde Akdeniz Ã§anaÄŸÄ±nÄ±n ve TÃ¼rkiye'nin en bÃ¼yÃ¼k zinciri konumunda olan Setur'un KalamÄ±ÅŸ-FenerbahÃ§e, Yalova, AyvalÄ±k, Ã‡eÅŸme, KuÅŸadasÄ±, Marmaris, Finike ve KaÅŸ olmak Ã¼zere toplam 8 marinasÄ± ve 4 bin 800 adet yat baÄŸlama kapasitesi bulunmaktadÄ±r.

SETVENTUR ILE BELGESEL TADINDAKÄ° FOTOÄžRAF KARELERÄ°NÄ° YERÄ°NDE Ã‡EKME FIRSATI

BELGESELLERDE izlenen fotoÄŸraf kareleri artÄ±k hayal olmaktan Ã§Ä±kÄ±yor. ArtÄ±k bizzat o belgesel tadÄ±ndaki kareler yaÅŸanabilir ve hatta orada gÃ¶rÃ¼len fotograf kareleri Ã§ekilebilir. YapÄ±lmasÄ± gereken izlenmesi veya fotograflanmasÄ± hayal eilen yer ve canlÄ±larÄ± belirleyip Setventur'a ulaÅŸmak yeterli olacak. Tamamen kiÅŸisel beklenti ve hedeflere yÃ¶nelik olarak Setventur tarafÄ±ndan organize edilen foto-safarilerde baÅŸta Afrika olmak Ã¼zere dÃ¼nyanÄ±n bir Ã§ok vahÅŸi yaÅŸam alanÄ±nda SÃ¼ha Derbent ile fotograf Ã§ekme imkanÄ± sunuluyor. Mesela Afrika'da kiÅŸiye Ã¶zel bir araÃ§la SÃ¼ha Derbent ile safariye Ã§Ä±karak vahÅŸi kedileri fotograflama imkanÄ± yakalanabilir. SÃ¼ha Derbent Ã¶zel olarak eÄŸittiÄŸi ve fotografÂ bilgisine sahip yerel rehberi ile birlikte vahÅŸi kedileri bulup, hayvan davranÄ±ÅŸÄ± konusunda da katÄ±lÄ±mcÄ±lara danÄ±ÅŸmanlÄ±k vererek onlarÄ±n ne yapacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± Ã¶nceden sÃ¶yleyerek "kiÅŸiye Ã¶zel" fotograflara ulaÅŸma fÄ±rsatÄ± saÄŸlÄ±yor.

SAFARÄ°DE HAYVAN DANIÅžMANLIÄžI DERSÄ°



Mesela bir leoparÄ±n ne zaman aÄŸaca Ã§Ä±kacaÄŸÄ±nÄ±, Ã§Ä±karken hangi dalÄ± kullanacaÄŸÄ±nÄ±, bir aslanÄ±n yerinden ne zaman kalkacaÄŸÄ±nÄ±, ne zaman esneyeceÄŸini her seferinde Ã¶nceden SÃ¼ha Derbent aktaracak. BÃ¶ylelikle kamerayÄ± hazÄ±rlayÄ±p SÃ¼ha Derbent'ten alÄ±nan hayvan davranÄ±ÅŸÄ± danÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± ile o Ã¶zel kareye ulaÅŸmak daha kolay olacak. Setventur'un yapacaÄŸÄ± eksiksiz organizasyon ile Ã§ok Ã¶zel bir safari kampÄ±nda akÅŸamlarÄ± ateÅŸ baÅŸÄ±nda SÃ¼ha Derbent'le gÃ¼nÃ¼ deÄŸerlendirme ve fotograf sohbetleri yapÄ±lÄ±rken, gÃ¶rÃ¼lebilecek en gÃ¼zel gÃ¼nbatÄ±mlarÄ± ve doÄŸa manzaralarÄ± fotoÄŸraflanabilecek.

HEDEFE YÃ–NELÄ°K ORGANÄ°ZASYON



KiÅŸiye Ã¶zel foto-safariler, Ã¶nceden Ã¶zel olarak organize edileceÄŸi iÃ§in fotoÄŸraflamak istenilen tÃ¼rleri ve bu canlÄ±larÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmek istenen aktiviteleri de seyahat Ã¶ncesi SÃ¼ha Derbent ile birlikte listelenerek hedefe yÃ¶nelik organizasyon yapmak mÃ¼mkÃ¼n. Seyahat Ã¶ncesi fotoÄŸraf danÄ±ÅŸmanÄ± SÃ¼ha Derbent ile yÃ¼z yÃ¼ze yapÄ±lacak gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde seyahate iliÅŸkin saÄŸlÄ±k, iklim, giysi gibi tÃ¼m sorular yanÄ±tlanacak, fotoÄŸraf ekipmanlÄ±rÄ±nÄ±n ne olmasÄ± gerektiÄŸi konusunda da katÄ±lÄ±mcÄ±lara danÄ±ÅŸmanlÄ±k verilecek. Seyahat sonrasÄ±nda fotoÄŸraflarÄ±n seÃ§iminde de yardÄ±mcÄ± olunarak yeni fotoÄŸrafik hedeflere yÃ¶nlendirme yapÄ±labilecek.

MASAI MARA'DA BÃœYÃœK GÃ–Ã‡ AMBOSELI'DE FÄ°L AÄ°LELERÄ°NÄ° GÃ–RMEK ARTIK HAYAL DEÄžÄ°L



FOTO safari turlarÄ±nda Amboseli'de 50-100 bireylik fil aileleri gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lemek, Masai Mara'da bÃ¼yÃ¼k gÃ¶Ã§Ã¼ izlerken aslan ailesindeki yavrularÄ±n oyunlarÄ±, Ã§italarÄ±n av sahneleri, Nakuru'da aÄŸaÃ§ dalÄ±nda estetik bir harika olarak yatan leopar, Kanada'da kutup ayÄ±larÄ±nÄ±n davranÄ±ÅŸlarÄ±, Pantanal'da Jaguar'larÄ±n heybetli gÃ¶vdeleri fotoÄŸraflanabilir. AyrÄ±ca Okavango deltasÄ±nda fil Ã¼stÃ¼nde safariye Ã§Ä±kÄ±labilir, Amerika'da Puma'larÄ±n hÄ±zÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leyebilmek veya Hindistan'da Bengal KaplanÄ±nÄ± gÃ¶rmek, Antarktika'da Ä°mparator Penguenlerin yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lemek uzak bir hayal deÄŸil, bir tatil planÄ± Ã§erÃ§evesinde gerÃ§ekleÅŸtirilebilir.

KAPALI GURUPLARA VAHÅžÄ° YAÅžAM ORGANIZASYONLARI



BÄ°R arkadaÅŸ gurubu veya ailelere Ã¶zel olarak yapÄ±lan kapalÄ± gruplara dÃ¶nÃ¼k vahÅŸi yaÅŸam organizasyonlara aileler yedi yaÅŸ Ã¼stÃ¼ Ã§ocuklarÄ±yla katÄ±labilirler. Mesea Afrika'da Masai Mara dÃ¼zlÃ¼klerinde SÃ¼ha Derbent, gÃ¶rÃ¼lmek istenen hayvanÄ± bulabilir ve bu hayvanlarÄ±n yanÄ±nda hayvan davranÄ±ÅŸÄ± bilgilerini anlatarak keyifli ve Ã¶zel anlar yaÅŸamanmasÄ±nÄ± saÄŸlayabilir. Ã‡ocuklarÄ±n da katÄ±labileceÄŸi bu organizasyonlar Setventur tarafÄ±ndan gÃ¼venli ortamlar ve kaliteli kamplar seÃ§ilerek yapÄ±lacak. AyrÄ±ca hobi olarak fotoÄŸrafÃ§Ä±lÄ±k ile ilgilenen herkesin katÄ±labileceÄŸi bu foto-safariler'de SÃ¼ha Derbent'in katÄ±lÄ±mÄ± ile fotoÄŸraf konusunda katÄ±lÄ±mcÄ±lar kendilerini geliÅŸtirebilir, gezideki diÄŸer katÄ±lÄ±mcÄ±larla fikir alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunarak hobiyi hÄ±zlÄ± geliÅŸtirme imkanÄ± bulabilirler. TÃ¼rkiye ve dÃ¼nyadaki bir Ã§ok ÅŸehire, kÃ¼ltÃ¼re ve vahÅŸi yaÅŸam alanÄ±na SÃ¼ha Derbent ile fotograf Ã§ekmeye gidilebilir.

SÃœHA DERBENT'LE, KÄ°ÅžÄ°YE Ã–ZEL FOTO-SAFARÄ° Ä°MKANI



KLASÄ°K tatil yerine kentlere, farklÄ± kÃ¼ltÃ¼rlere, doÄŸaya ve vahÅŸi yaÅŸam alanlarÄ±na SÃ¼ha Derbent'in danÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nda fotoÄŸraf Ã§ekimine gitmenizi size Ã¶zel programlar hazÄ±rlayarak saÄŸlayan fotograf, seyahat, organizasyon ve danÄ±ÅŸmanlÄ±k firmasÄ± Setventur, Setur ile birlikte Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Tamamen bireylere, aile veya arkadaÅŸ gruplarÄ±na Ã¶zel organizasyonlar yapÄ±labileceÄŸi gibi kÃ¼Ã§Ã¼k guruplara yÃ¶nelik foto-safarilere katÄ±larak hayal edilen yerlerde hayal edilen fotograflarÄ± Ã§ekebilme imkanÄ± saÄŸlanÄ±or.

KÄ°ÅžÄ°ÅžEL PROJELERE DESTEK



FotografÃ§Ä±lÄ±kla hobi olarak ilgilenen herkese yÃ¶nelik seyehatlerde SÃ¼ha Derbent'in danÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± ile bireyler kendi fotograf projelerini oluÅŸturabilir, kendilerine fotografik hedefler koyabilir, fotograflarÄ±yla sergi aÃ§abilir ve hatta daha uzun soluklu ve birbirini takip eden seri seyahatler planlayarak belli bir konuya yÃ¶nelik kendi fotograf kitaplarÄ±na giden yolda ilk adÄ±mlarÄ± atabilirler. Tatil boyunca takip edilecek rotadan konaklanacak tesislere, yenilecek yemekten rehberlik edecek ekibe kadar titizlikle planlanan organizasyon neticesinde sadece tatil yapmakla kalÄ±nmayacak, eÅŸsiz fotograflar Ã§ekilecek, Ã¶mÃ¼r boyu hatÄ±rlanacak anÄ± ve deneyimlere sahip olunabilecek.

Ã‡UKUROVA ULUSLARARASI HAVALÄ°MANINDA DUTY FREE Ä°ÅžLETMESÄ°NÄ° ALDI

SETUR yatÄ±rÄ±mlarÄ±na hem yurtiÃ§inde hem de yurt dÄ±ÅŸÄ±nda devam ediyor. GeÃ§tiÄŸimiz haftalarda Kuzey Irak'Ä±n baÅŸkenti Erbil'de aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ilk yurt dÄ±ÅŸÄ± Duty Free maÄŸazasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Setur, Ã‡ukurova UluslararasÄ± HavalimanÄ± Duty Free MaÄŸazasÄ± iÅŸletmesini 14 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na alarak, faaliyet noktasÄ±na bir yenisini daha ekledi.

STRATEJÄ°K Ã–NEME SAHÄ°P



Ä°nÅŸaat sektÃ¶rÃ¼nde kÃ¶klÃ¼ bir kuruluÅŸ olan ve inÅŸaatÄ±n yanÄ±nda enerji, tarÄ±m, gÄ±da, turizm, raylÄ± sistemler, havacÄ±lÄ±k gibi sektÃ¶rlerde'de Ã¶nemli yatÄ±rÄ±mlarÄ± bulunan KoÃ§oÄŸlu Grubu'nun havacÄ±lÄ±k sektÃ¶rÃ¼nde yer alan iÅŸtiraki Skyline UlaÅŸÄ±m Ticaret A.Åž tarafÄ±ndan Yap-Ä°ÅŸlet-Devret modeli ile serbest bÃ¶lge olarak yapÄ±lacak olan Ã‡ukurova UluslararasÄ± HavalimanÄ±, stratejik Ã¶neme sahip DoÄŸu Akdeniz BÃ¶lgesi'nin Adana-Mersin-Tarsus Ã¼Ã§geninde planlanan en bÃ¼yÃ¼k konteynÄ±r limanÄ± ile 20.000 yataklÄ± yeni turizm bÃ¶lgesinin tam ortasÄ±nda yer alacak.

2014'TEÂ FAALÄ°YETE GEÃ‡ECEK

HavalimanÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye'nin planlanan yeni ve en bÃ¼yÃ¼k lojistik Ã¼ssÃ¼ olmasÄ± bekleniyor. 465 milyon Euro'luk yatÄ±rÄ±mla, yÄ±lda 30 milyon yolcu kapasiteli olacak Ã‡ukurova UluslararasÄ± HavalimanÄ± inÅŸaatÄ±nÄ±n bu yÄ±l iÃ§ersinde baÅŸlayÄ±p, 2014 yÄ±lÄ±nda faaliyete geÃ§mesi planlanÄ±yor. Setur'da inÅŸaatÄ±n bitmesi ile birlikte Duty Free maÄŸazasÄ±nÄ± hizmete sokacak.



SETUR DUTY FREE MAÄžAZALARI

HavalimanÄ± MaÄŸazalarÄ±mÄ±z

Â· Ä°stanbul Sabiha GÃ¶kÃ§en

Â· Samsun Ã‡arsamba

HavalimanÄ± Exclusive MaÄŸazalarÄ±

Â· Ä°stanbul AtatÃ¼rk HavalimanÄ±

Â· Ankara Esenboga HavalimanÄ±

Â· Ä°zmir Adnan HavalimanÄ±

Â· Bodrum Milas HavalimanÄ±

SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ± MaÄŸazalarÄ±

Â· Ä°psala

Â· KapÄ±kule

Â· CilvegÃ¶zÃ¼

Â· Sarp

Â· Habur

Â· Hamzabeyli

Deniz LimanÄ± MaÄŸazalarÄ±mÄ±z

Â· Ä°zmir Alsancak

Â· Ä°zmir Ã‡eÅŸme

Â· AydÄ±n KuÅŸadasÄ±

Â· MuÄŸla Bodrum

Â· MuÄŸla YalÄ±kavak

Â· MuÄŸla Marmaris

Â· Ã‡anakkale Kepez

Â· Antalya Seaport

Diplomatik Duty Free

Â· Irak,Erbil